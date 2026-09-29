400 phạm nhân tham gia chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”

Chiều 29/9, tại Trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an), Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bắc Ninh phối hợp cùng Trại giam Ngọc Lý tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2026. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10 (1956-2026).

Các đại biểu trao quà cho phạm nhân

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Nhân Chinh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; đại diện lãnh đạo Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, Công an thành phố, Trại giam Ngọc Lý và 400 phạm nhân đang chấp hành án tại đơn vị.

Nhằm hỗ trợ giáo dục, cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên, thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bắc Ninh và Trại giam Ngọc Lý phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế. Các chương trình tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, khám sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, giao lưu văn hóa, văn nghệ góp phần khơi dậy niềm tin, tạo động lực để phạm nhân yên tâm cải tạo, rèn luyện, chuẩn bị hành trang cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Ca sĩ biểu diễn và giao lưu cùng phạm nhân.

Thực tế cho thấy, sự đồng hành kịp thời của các cấp, ngành và tổ chức đoàn thể, trong đó có Hội Liên hiệp Thanh niên có ý nghĩa quan trọng đối với những người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương. Nhiều người được hỗ trợ tìm việc làm, ổn định cuộc sống và không tái phạm tội.

Được biết, Trại giam Ngọc Lý hiện đang quản lý, giáo dục hơn 5 nghìn phạm nhân, trong đó có hơn 3 nghìn phạm nhân ở độ tuổi thanh niên.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2026 là hoạt động ý nghĩa, tạo cơ hội để phạm nhân chia sẻ tâm tư, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao tặng 100 phần quà biểu dương cho 100 phạm nhân cải tạo tốt, chấp hành nghiêm các quy định.

Chương trình cũng mang đến không khí giao lưu ấm áp, tràn đầy năng lượng với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, ý nghĩa, thắp sáng ước mơ hoàn lương của những người lầm lỗi.