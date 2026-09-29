[VIDEO] Trung ương Đoàn tổng kết, trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ngày 29/9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II, năm 2026. Từ hơn 462.000 bài dự thi, Ban Tổ chức vinh danh 59 tác phẩm xuất sắc thuộc 6 thể loại, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, phát huy vai trò của tuổi trẻ trên không gian mạng.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/video-trung-uong-doan-tong-ket-trao-giai-cuoc-thi-chinh-luan-ve-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-post1880693.tpo