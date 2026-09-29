[VIDEO] Trung ương Đoàn tổng kết, trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 29/9, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết hợp tác tăng cường quảng bá và phổ biến phim Việt Nam giữa Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL). Với ba vệt phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình, hoạt động hợp tác hướng tới hình thành một không gian thưởng thức điện ảnh Việt thường xuyên trên sóng truyền hình, để những bộ phim giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn tiếp tục được công chúng đón nhận.