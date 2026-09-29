Hải Phòng: Chung khảo “Đọc sách hôm nay – Tự hào đất Cảng anh hùng, lan tỏa xứ Đông văn hiến”

Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu khai mạc. (Ảnh Chuyên đề ANHP)

Sau thời gian phát động từ ngày 17/4 đến 20/5/2026, Ban Tổ chức nhận được 46 tác phẩm dự thi của 43 xã, phường và đặc khu. Qua vòng sơ khảo, 10 tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo. Từ trang sách, các em kể chuyện về nữ tướng Lê Chân, Ngô Quyền, Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Duệ; về những tấm gương trong đấu tranh cách mạng, Đường Hồ Chí Minh trên biển và hành trình xây dựng cuộc sống ở đảo Bạch Long Vỹ.

Vòng chung khảo Cuộc thi kể chuyện theo sách năm 2026 hôm nay được tổ chức theo tiến trình lịch sử, đưa khán giả cùng các thí sinh trở về với những dấu mốc tiêu biểu trong dòng chảy lịch sử, văn hóa của thành phố Hải Phòng và vùng đất Xứ Đông. (Ảnh Chuyên đề ANHP)

Phát biểu tại cuộc thi, đại diện Ban Tổ chức gợi lại ký ức lịch sử của chính Nhà hát thành phố. Ngày 20/11/1946, tại nơi này, 40 chiến sĩ Vệ quốc đoàn và chiến sĩ tuyên truyền văn hóa đã chiến đấu với quân Pháp có xe tăng yểm trợ và anh dũng hy sinh. Ngày 2/6/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã gặp gỡ cán bộ, đảng viên và nhân dân Hải Phòng tại đây trong lần thứ hai Người về thăm thành phố. Giữa không gian lưu giữ những câu chuyện ấy, lời kể của học sinh hôm nay trở thành một cách tiếp nối ký ức quê hương.

Phần dự thi của Trường THCS Cát Bà, Đặc khu Cát Hải với “Phạm Ngọc Đa – Khúc tráng ca bất tử của người anh hùng thiếu niên”, dựa trên tác phẩm “Phạm Ngọc Đa” của Xuân Sách, Nhà Xuất bản Kim Đồng, tái bản năm 2021.(Ảnh Chuyên đề ANHP)

Mỗi đội mang đến vòng chung khảo một phần kể chuyện được sân khấu hóa, có thể kết hợp thuyết trình, âm nhạc, hình ảnh và hóa trang. Phía sau ít phút đứng trên sân khấu là thời gian các em đọc sách, tìm hiểu nhân vật, tập lời kể và cùng nhau chuẩn bị. Theo đại diện Ban Tổ chức, điều đáng quý không chỉ nằm ở phần thi, mà còn ở sự tò mò được khơi lên sau khi gấp một cuốn sách: muốn biết thêm về một nhân vật, một con đường hay một vùng đất vốn đã quen thuộc.

Quang cảnh hội trường nơi tổ chức Vòng chung khảo Cuộc thi kể chuyện theo sách năm 2026. ( Ảnh Chuyên đề ANHP)

Trong bài phát biểu, đại diện Ban Tổ chức cũng bày tỏ mong muốn việc đọc không kết thúc cùng cuộc thi. Từ một cuốn sách được thầy cô giới thiệu, một thư viện có học sinh tìm đến hay những giờ đọc sách trong gia đình, văn hóa đọc có thể được bồi đắp bằng những việc gần gũi mỗi ngày. Và từ câu chuyện của những người đi trước, các em có thêm hiểu biết, niềm tự hào và sự tự tin để viết tiếp câu chuyện của thế hệ mình.