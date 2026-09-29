'Bước chân trên mây' mùa 3 - Pa Vi đang chờ những người sẵn sàng vượt qua giới hạn và chinh phục chính mình

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho Giải “Bước chân trên mây” mùa 3 đang bước vào giai đoạn cuối. Các cung đường thi đấu đã được xác định, sẵn sàng đón những bước chân chinh phục của các vận động viên vào ngày 4/10.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là chủ đề “Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi”. Cung đường được thiết kế với nhiều đoạn lên xuống, địa hình và độ cao thay đổi, đòi hỏi người tham gia không chỉ có sức bền mà còn phải phân phối thể lực hợp lý trong suốt hành trình.

Ba cự ly, ba thử thách

Theo sơ đồ đường chạy, giải năm nay có 3 cự ly gồm 5km, 11km và 22km, phù hợp với những mức độ thử thách khác nhau.

Ở cự ly 5km, vận động viên xuất phát và về đích tại bản Sin Suối Hồ, với độ cao tích lũy khoảng 250m. Cung đường đi qua khu vực bản Sin Suối Hồ, điểm trường PTDTBT TH&THCS Sin Suối Hồ, Trạm Y tế xã và Sân bóng Trung tâm xã. Vận động viên sẽ quay đầu tại mốc 2,5km trước khi trở về đích.

Sơ đồ đường chạy 5km. (Ảnh: BTC)

Đáng chú ý, cung đường 5km được thiết kế giữa không gian bản làng vùng cao, tạo điều kiện để người tham gia vừa thi đấu vừa cảm nhận cảnh sắc và đời sống của Sin Suối Hồ.

Với cự ly 11km, điểm xuất phát tại Bản Chẳng Phàng và về đích tại đỉnh Pa Vi. Cung đường có các điểm tiếp nước và y tế được bố trí dọc tuyến. Theo biểu đồ độ cao, đường chạy liên tục thay đổi độ cao, trong đó vận động viên sẽ chinh phục khu vực cao khoảng 1.800m trước khi trở xuống.

Cung đường thi đấu đã được xác định, sẵn sàng đón những bước chân chinh phục của các vận động viên vào ngày 4/10. (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, cự ly 22km có hành trình dài hơn và thử thách hơn. Vận động viên xuất phát từ Bản Chẳng Phàng, di chuyển theo cung đường lên đỉnh Pa Vi ở mốc 11km, sau đó quay đầu để trở về điểm xuất phát. Đây cũng là cự ly gắn trực tiếp với hành trình chinh phục con đường đá cổ Pa Vi.

Trên các cung đường 11km và 22km, Ban tổ chức bố trí các điểm tiếp nước và y tế, góp phần bảo đảm điều kiện cần thiết cho vận động viên trong quá trình thi đấu.

Không chỉ là cuộc đua

Điểm hấp dẫn của “Bước chân trên mây” mùa 3 không chỉ nằm ở những con số về cự ly hay độ cao. Với những người yêu chạy bộ, đây là dịp thử sức trên địa hình núi cao; với du khách, đó còn là một hành trình khám phá cảnh quan Lai Châu theo một cách khác.

Sơ đồ đường chạy 11km và 22km. (Ảnh: BTC)

Trên cung đường 22km, từ Bản Chẳng Phàng lên đỉnh Pa Vi rồi quay trở lại, mỗi chặng đường đều đặt ra một thử thách riêng. Trong khi đó, cự ly 5km tại Sin Suối Hồ mang đến hành trình ngắn hơn nhưng vẫn có độ dốc và thay đổi độ cao đáng kể.

Sự kết hợp giữa thể thao, thiên nhiên và không gian văn hóa bản địa tạo nên nét riêng cho giải. Những cung đường chạy không chỉ là nơi các vận động viên tranh tài mà còn trở thành hành trình trải nghiệm cảnh sắc vùng cao Lai Châu.

“Bước chân trên mây” mùa 3 đang chờ những người sẵn sàng vượt qua giới hạn và chinh phục chính mình. (Ảnh: CTV)

Còn 5 ngày, những bước chân đang chuẩn bị cho một hành trình mới. Từ bản Sin Suối Hồ đến Bản Chẳng Phàng, từ những cung đường núi cao đến con đường đá cổ Pa Vi, “Bước chân trên mây” mùa 3 đang chờ những người sẵn sàng vượt qua giới hạn và chinh phục chính mình.