[GALLERY] Chiêm ngưỡng cận cảnh mô hình phục dựng Điện Kính Thiên

Ngày 29/9, tại Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu tham quan mô hình thiết kế Điện Kính Thiên. Đây là hình ảnh trực quan về phương án phục dựng được xây dựng trên nền tảng các kết quả nghiên cứu trong nhiều năm.

Mô hình Chính điện Kính Thiên được đặt trong tổng thể không gian giới thiệu quá trình nghiên cứu, các cơ sở khoa học và những yêu cầu đặt ra đối với việc phục hồi công trình.

Năm 2011, những khảo cổ đầu tiên đánh thức kho tàng ký ức dưới lòng đất khu vực trung tâm của Hoàng thành. Tới nay, hơn 10.000 m² được khai quật, hàng triệu hiện vật được tìm thấy, từng bước xác định chính xác quy mô, kết cấu, kiến trúc của chính điện.

Bộ mái chính điện gồm 2 tầng, có góc đao cong, được lợp ngói rồng hoàng lưu ly, ngói liên châu và ngói diềm như ý trang trí tượng rồng.

Một góc mái chính của điện Kính Thiên được tái hiện trên mô hình.

Hàng cột phía trước chính điện.

Bên trong chính điện.

Theo “Đại Việt sử ký toàn thư”, ngay sau khi đánh bại quân Minh và giành lại độc lập cho đất nước, năm 1428, vua Lê Thái Tổ lên ngôi và tiếp tục chọn Thăng Long làm kinh đô. Trên nền các cung điện thời Lý và Trần, triều Lê cho xây dựng một chính điện mới mang tên Điện Kính Thiên, trở thành trung tâm của hoàng cung.

Tên gọi “Kính Thiên” mang nghĩa “kính trời”, thể hiện tư tưởng trị quốc của các vị hoàng đế và quan niệm về tính chính danh của vương triều.

Không gian trưng bày tập trung vào vấn đề then chốt của dự án: Tính xác thực. Phương án phục dựng được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc về tính xác thực trong các văn kiện quốc tế và tham chiếu bộ công cụ do ICOMOS đề xuất.

Tại không gian trưng bày, công chúng có thể tiếp cận mô hình điện Kính Thiên trong tương quan với các tư liệu và kết quả nghiên cứu. Mô hình giúp hình dung rõ hơn quy mô của tòa điện, cấu trúc tổng thể, hình thức mái cũng như mối liên hệ giữa chính điện với sân điện phía trước.