Nhà đầu tư vẫn 'đặt cược' vào Nvidia

Các nhà đầu tư cá nhân đã mạnh tay mua vào cổ phiếu Nvidia (NVDA) trong phiên giao dịch ngày 12/11 (giờ Mỹ) khi giá giảm sâu. Diễn biến này cho thấy sức hút của các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn chưa suy giảm, ngay cả khi tỷ phú Jensen Huang rời vị trí CEO, theo Reuters.

Niềm tin vào cổ phiếu Nvidia

Cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 5% vào chiều ngày 12/11 (giờ Mỹ), sau thông tin CEO Jensen Huang từ chức. Đà giảm trong phiên mới nhất khiến giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia sụt khoảng 550 tỷ USD trong cả tuần.

Trong 5 tuần kể từ khi chỉ số Nasdaq Composite lập đỉnh gần nhất, cổ phiếu Nvidia đã mất gần 1/3 giá trị, khiến vốn hóa thị trường của hãng "bốc hơi" hơn 1.000 tỷ USD. Đồng thời, cổ phiếu Nvidia cũng đã giảm hơn 30% so với mức đỉnh lịch sử.

Ngoài câu chuyện xoay quanh đời tư của ông Huang, các chuyên gia nhận định đà sụt giảm mạnh của cổ phiếu chủ yếu xuất phát từ những lo ngại về tốc độ xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ AI sẽ chậm lại.

Tuy nhiên đối với các nhà đầu tư, đây lại là thời điểm mua vào thích hợp. Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, các nhà đầu tư đã áp dụng chiến lược mua vào khi giá giảm (buy the dip), vốn được ưa chuộng kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009.

"Mỗi lần chiến lược này phát huy hiệu quả, niềm tin của nhà đầu tư vào nó lại càng được củng cố. Đây là hành vi thường thấy của các nhà đầu tư và cũng là dấu hiệu cho thấy thị trường đang vận hành một cách lành mạnh", ông Mark Hackett, Giám đốc chiến lược thị trường tại Nationwide Financial ở Downingtown, bang Pennsylvania, nhận định.

Công ty nghiên cứu Vanda Research đánh giá lượng tiền mà nhà đầu tư cá nhân đổ vào cổ phiếu Nvidia trong nửa giờ đầu tiên của phiên giao dịch 12/11 đạt khoảng 111 triệu USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Cùng thời điểm, nhà đầu tư cá nhân đổ xô mua cổ phiếu Nvidia thông qua các nền tảng giao dịch phổ biến. Tại Fidelity Investments, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính và quản lý đầu tư lớn nhất nước Mỹ, khách hàng đã đặt 394.818 lệnh mua cổ phiếu Nvidia, so với 80.088 lệnh bán.

Số lệnh mua Nvidia thậm chí cao hơn gấp đôi tổng số lệnh mua của 9 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất còn lại trên nền tảng này. Xếp thứ hai là Advanced Micro Devices (AMD) với 24.790 lệnh mua, tiếp theo là Nebius với 24.519 lệnh.

Dù vậy, tâm lý nhà đầu tư không hoàn toàn nghiêng về phía lạc quan. Trên diễn đàn giao dịch WallStreetBets nổi tiếng của Reddit, 60% bình luận liên quan đến Nvidia mang sắc thái tiêu cực.

Làn sóng hạ xếp hạng cổ phiếu từ các công ty chứng khoán Phố Wall trong tuần này cũng gây thêm sức ép. Hôm 11/11, các chuyên gia phân tích tại Baird Equity Research đã hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu Nvidia xuống mức trung lập, đồng thời cắt giảm 60% giá mục tiêu xuống còn 200 USD/cổ phiếu. Dù vậy, mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với thị giá khoảng 164 USD vào chiều thứ 12/11.

Ông Hackett nhận định triển vọng của ngành AI nhìn chung vẫn rất khả quan. Tuy nhiên, theo ông, đợt IPO của Anthropic có thể là sự kiện có tác động lớn hơn đến thị trường trong tuần tới. "Ban lãnh đạo mới của Nvidia chỉ vừa bắt đầu nhiệm kỳ, vì vậy sẽ rất khó để họ có thể giải tỏa mọi lo ngại của thị trường chỉ thông qua một buổi công bố kết quả kinh doanh", ông nói thêm.

Nhà đầu tư sẽ đặc biệt quan tâm đến những nhận định của Giám đốc tài chính Colette Kress - người sẽ đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền - về triển vọng kinh doanh của Nvidia. Những thông tin này thậm chí có thể quan trọng hơn cả kết quả kinh doanh thực tế của công ty.

Theo dữ liệu của LSEG, các chuyên gia phân tích dự báo doanh thu của Nvidia trong quý kết thúc vào tháng 10 tăng 92% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận ròng đạt hơn 60 tỷ USD, tăng 89%.

CEO Jensen Huang rớt 5 hạng trên bảng xếp hạng tỷ phú

Liên quan đến khối tài sản của ông Jensen Huang, kết thúc phiên giao dịch 12/11, vị tỷ phú hiện nắm giữ khối tài sản ước tính 144,7 tỷ USD, giảm hơn 8 tỷ USD chỉ trong một ngày. Đây là mức sụt giảm tài sản lớn nhất trong ngày của một tỷ phú trên thế giới, theo Forbes.

Trước khi thị trường mở cửa vào đầu tuần này, tài sản của ông Huang ở mức 162,2 tỷ USD. Như vậy, trong 4 ngày giao dịch vừa qua, khối tài sản của vị tỷ phú này đã giảm 19,2 tỷ USD, tương đương gần 12%.

Đầu tuần, ông Huang đứng thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Nhưng đến nay, ông đã rớt xuống vị trí thứ 13.

Ông Huang đã thông báo rời HĐQT và từ chức Chủ tịch kiêm CEO Nvidia sau 33 năm gắn bó, hiện sở hữu khoảng 3,5% cổ phần công ty.

Cuối tuần trước, HĐQT Nvidia thông báo mở cuộc điều tra liên quan đến ông Huang, sau khi vị CEO thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với một lãnh đạo trong ngành công nghệ mà Mỹ nghi ngờ là điệp viên Trung Quốc.

Đến ngày 11/11, New York Times đưa tin ông Huang còn có quan hệ tình cảm với bà Kimberly Powell, một lãnh đạo khác tại Nvidia.

Cuộc khủng hoảng vẫn chưa dừng lại khi sau đó một ngày, Reuters tiếp tục đưa tin ông Huang có quan hệ thân mật với một nhân viên thứ 2 khác của Nvidia. Hiện, ông Huang đã thuê các luật sư từ hãng luật Paul Weiss để đại diện pháp lý.