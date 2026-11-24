Jensen Huang vừa trở lại vị trí CEO Nvidia sau 11 ngày từ chức. Ảnh: Reuters.

Jensen Huang (63 tuổi), người vừa trở lại vị trí CEO Nvidia, được cho là thú nhận có thêm vụ ngoại tình trong cuộc họp với lãnh đạo tập đoàn. Theo nguồn tin của Wall Street Journal (WSJ), hội đồng quản trị (HĐQT) ghi nhận thái độ hối lỗi của ông và xem đây là một yếu tố trong quá trình đưa ra quyết định.

Có ít nhất 3 mối quan hệ ngoài hôn nhân

Theo WSJ, HĐQT Nvidia có cuộc họp kéo dài nhiều giờ với ông Huang hôm 22/11. Tại đây, ông thú nhận có thêm mối tình ngoài luồng khác, ngoài 2 mối quan hệ đã bị truyền thông phanh phui trước đó.

Ông Huang được cho là bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình trong suốt cuộc họp. Tuy nhiên, báo cáo không đề cập con số chính xác các mối quan hệ mới được tiết lộ hay danh tính những người liên quan.

Dù đồng ý phục chức cho ông Huang, HĐQT kết luận ông vi phạm quy tắc ứng xử của công ty vì các mối quan hệ ngoài hôn nhân cũng như việc che giấu thông tin này.

Jensen Huang được nhân viên hoan nghênh khi trở lại văn phòng Nvidia với cương vị CEO ngày 23/11. Ảnh: Zhengzhong Tu/Reuters.

Trước đó, ông Huang từng bị đồn đoán có ít nhất 3 mối quan hệ ngoài luồng. Hai trong số đó được báo chí đưa tin rầm rộ.

Đầu tháng này, ông Huang thừa nhận không chung thủy với vợ sau khi xuất hiện các báo cáo về mối quan hệ giữa ông và Alice Huang - cựu lãnh đạo công ty điện toán đám mây Megaspeed (trụ sở tại Singapore), người bị cáo buộc liên quan hoạt động tình báo.

Tờ New York Times sau đó đưa tin vị tỷ phú này cũng có quan hệ tình cảm với bà Kimberly Powell - Phó chủ tịch phụ trách mảng chăm sóc sức khỏe của Nvidia. Sau khi thông tin ông Huang từ chức được công bố, hãng tin Reuters tiếp tục tiết lộ ông còn qua lại với một nữ nhân viên khác của Nvidia, nhưng danh tính người này vẫn chưa được xác định.

Hiện chưa rõ những mối quan hệ bổ sung mà ông Huang báo cáo với HĐQT hôm 22/11 có bao gồm mối quan hệ thứ 3 với nữ nhân viên giấu tên này hay không.

Một ngày sau khi HĐQT đưa ra quyết định, nhân viên tại văn phòng Nvidia đồng loạt hô vang "Chúng tôi yêu quý ông, Jensen Huang" khi ông trở lại công ty.

Jensen Huang gửi lời xin lỗi toàn thể nhân sự công ty vì đã khiến mọi người chịu nhiều tổn thương trong suốt thời gian qua. Ông đồng thời bày tỏ sự biết ơn vì có cơ hội thứ hai và cam kết: "Lần này, tôi sẽ trở thành một CEO tốt hơn".

Vợ Jensen Huang có thể nhận nửa tài sản nếu ly hôn

Việc Jensen Huang thừa nhận có thêm "vấn đề ngoài hôn nhân" với HĐQT Nvidia tiếp tục làm tăng suy đoán ông và vợ Lori Huang có thể ly hôn. Khi đó, vợ CEO này được cho là sẽ nhận được một nửa khối tài sản kếch xù.

Forbes hiện ước tính tài sản ròng của Huang ở mức 144 tỷ USD, tăng gần 34 tỷ USD so với trước giờ giao dịch ngày 23/11. Dù vậy, con số này chỉ giúp ông đứng thứ 13 trong danh sách tỷ phú của Forbes, trong khi trước bê bối vị CEO này được xếp hạng là người giàu thứ 7 thế giới.

Ông Huang kết hôn với vợ từ giữa những năm 1980, sau khi hai người gặp nhau khi còn là sinh viên tại Đại học Bang Oregon, rất lâu trước khi ông thành lập Nvidia. Vị CEO này từng nói vợ "là một phần của Nvidia trong từng bước đi".

Jensen Huang và vợ Lori Huang kết hôn năm 1985, trước khi ông thành lập Nvidia. Ảnh: Reuters.

Không rõ liệu cả hai có ký thỏa thuận tiền hôn nhân hoặc sau hôn nhân liên quan đến phân chia tài sản hay không. Tuy nhiên, cổ phần của ông Huang trong Nvidia dường như ít nhất được chia sẻ một phần với bà Lori. Theo ủy quyền năm 2026 của Nvidia, hầu hết cổ phần của công ty được giao cho ông Jensen Huang đều được giữ trong các quỹ tín thác mà trong đó, cả hai vợ chồng đều là người đồng ủy thác.

California là tiểu bang tài sản cộng đồng, có nghĩa là bất kỳ tài sản nào được mua trong hôn nhân - bao gồm cổ phần của Huang tại Nvidia và bất kỳ thu nhập nào từ công ty - phải được chia 50/50 trong quá trình ly hôn, trừ khi được xác định rõ ràng là tài sản riêng biệt của một người.

Điều đó có nghĩa bà Lori Huang có thể được hưởng một nửa tài sản của chồng nếu họ ly hôn, với con số ít nhất là 70 tỷ USD, tùy thuộc vào cách cổ phiếu Nvidia hoạt động. Phần chính xác sẽ phụ thuộc vào bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào mà hai người đã ký và liệu ông Huang có thể yêu cầu bất kỳ tài sản nào là của riêng mình hay không.

Hơn 3,5% là số lượng cổ phần mà Jensen Huang có trong Nvidia - khiến ông trở thành cổ đông lớn nhất của công ty - hiện có thể bị chia tách trong bất kỳ vụ ly hôn nào.

Huang xin lỗi bạn đời vì ngoại tình trong tuyên bố ngày 8/11, thừa nhận "đã làm tổn thương vợ và các con", đồng thời sẵn sàng chịu trách nhiệm về những nỗi đau mình gây ra. Trong khi đó, bà Lori Huang vẫn chưa trả lời công khai về việc chồng ngoại tình hoặc đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về việc ly hôn.

Nếu bà Lori nhận được một nửa trong khối tài sản 12 con số của chồng mình, nó thậm chí có thể còn nhiều hơn các thỏa thuận ly hôn của tỷ phú gần đây, như trường hợp nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos - MacKenzie Scott hay người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates - Melinda French Gates.