Đồng bạc xanh đã chạm mức cao nhất trong hơn 19 tháng so với euro, nhờ dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực, lạm phát dai dẳng và những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Fed. Những yếu tố này củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó hỗ trợ đồng USD.

Tuy nhiên, biến động trên thị trường chứng khoán Mỹ gần đây khiến triển vọng chính sách của Fed trở nên khó đoán hơn. Đà giảm của cổ phiếu công nghệ làm dấy lên lo ngại về khả năng nền kinh tế Mỹ chịu đựng thêm các đợt tăng lãi suất.

Ảnh minh họa: Theo Sky News.

Ông Eric Theoret, chiến lược gia tiền tệ tại Scotiabank, nhận định kỳ vọng về lộ trình thắt chặt của Fed đã suy giảm đáng kể, trong bối cảnh tâm lý thị trường trở nên tiêu cực. Theo ông, đồng USD hiện được giao dịch ở mức cao hơn nhiều so với những gì các yếu tố kinh tế cơ bản phản ánh.

Dù vậy, thị trường vẫn nghiêng về khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12. Mức kỳ vọng này cao hơn xác suất 89% ghi nhận hôm thứ Sáu (ngày 20/11).

Tuy nhiên, khả năng tăng mạnh hơn 0,5 điểm phần trăm đã bị loại khỏi dự báo của thị trường. Đối với cuộc họp tháng 1, xác suất Fed tiếp tục nâng lãi suất được dự báo ở mức 67%, tăng so với 51% hôm thứ Sáu tuần trước nhưng vẫn thấp hơn mức 71% cách đó một tuần.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến trên thị trường công nghệ cũng tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Thông tin liên quan đến lãnh đạo Nvidia, Jensen Huang, đã góp phần khơi dậy sự lạc quan đối với nhóm cổ phiếu AI. Cổ phiếu Nvidia tăng mạnh, hỗ trợ dòng vốn vào lĩnh vực công nghệ và góp phần củng cố sức mạnh của đồng USD.

Dù vậy, các dữ liệu kinh tế mới cho thấy đà tăng trưởng tại Mỹ đang có dấu hiệu chậm lại. Khảo sát công bố hôm thứ Hai (ngày 23/11) cho thấy hoạt động kinh doanh trong tháng 11 tiếp tục suy yếu khi giá cả cao gây sức ép lên đơn hàng mới, trong khi hạn chế về năng lực sản xuất ảnh hưởng đến sản lượng. Tuy nhiên, hoạt động kinh tế nhìn chung vẫn duy trì khả năng chống chịu, với tốc độ tăng trưởng được đánh giá cao hơn mức xu hướng thông thường.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index tăng 0,41%, lên 104,27 điểm. Đồng euro giảm 0,45%, xuống còn 1,0918 USD. Đồng USD cũng tăng 0,51% so với yên Nhật, lên 159,34 yên, trong khi bảng Anh giảm 0,34%, còn 1,3036 USD.

Tại khu vực đồng euro, dữ liệu công bố cùng ngày cho thấy tăng trưởng kinh tế vẫn được duy trì trong tháng 11, nhưng ngày càng phụ thuộc vào sự cải thiện tại Đức để bù đắp cho tình trạng suy yếu ở Pháp. Niềm tin kinh doanh giảm cũng làm gia tăng lo ngại về triển vọng của khu vực.

Trong khi đó, trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin tăng 3,57%, lên 63.041,66 USD.