Sinh ngày 21/12/1983, bà Vũ Nam Hương tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Nữ lãnh đạo có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và thị trường vốn, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp chứng khoán, đầu tư và bảo hiểm.

Theo thông tin công bố từ LPBank, bà bắt đầu sự nghiệp tại Ngân hàng Chinfon trong giai đoạn 2006–2008 ở các vị trí chuyên viên quản lý tín dụng, kế toán vốn và nguồn vốn.

Tháng 4/2008, khi mới 24 tuổi, bà gia nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã: VND) với vị trí chuyên viên nguồn vốn. Sau gần ba năm công tác, bà được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Nguồn vốn vào tháng 3/2011, trước khi trở thành Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính vào tháng 9/2015.

Đến tháng 7/2017, bà Hương đảm nhận chức Giám đốc Tài chính VNDirect. Trong thời gian giữ cương vị này, bà còn kiêm nhiệm nhiều mảng trọng yếu gồm phụ trách Khối Ngân hàng đầu tư (2018–2020), Khối Quản lý tài sản (2021–2023) và Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính (2022–2023).

Bà Vũ Nam Hương giữ chức Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/11/2026.

Theo VNDirect, bà Hương đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ kinh doanh nguồn vốn, phát triển quan hệ với các ngân hàng và định chế tài chính, qua đó góp phần mở rộng hoạt động kinh doanh tài chính của công ty. Sau gần 16 năm gắn bó, đến tháng 11/2023, bà chính thức thôi giữ chức Giám đốc Tài chính và người đại diện theo pháp luật tại VNDirect.

Song song với quá trình công tác tại VNDirect, bà Hương còn tham gia lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA (mã: IPA) – doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với công ty chứng khoán này.

Cụ thể, bà được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Quản trị IPA vào tháng 5/2017 và tiếp tục được giao giữ chức Tổng Giám đốc tập đoàn vào tháng 8/2020 khi mới 36 tuổi, thay ông Vũ Hiền. Bà đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc IPA đến tháng 5/2022 trước khi chuyển giao cho ông Mai Hữu Đạt, nhưng vẫn tiếp tục tham gia Hội đồng Quản trị đến tháng 6/2024.

Bên cạnh đó, từ tháng 6/2023 đến tháng 4/2024, bà Vũ Nam Hương từng là Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), trong giai đoạn VNDirect là một trong những cổ đông lớn tại doanh nghiệp bảo hiểm này.

Với bề dày kinh nghiệm quản lý đa lĩnh vực từ kinh doanh nguồn vốn, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản đến điều hành tập đoàn đầu tư và quản trị doanh nghiệp bảo hiểm, ngày 20/3/2024, bà Vũ Nam Hương chính thức gia nhập LPBank với chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp.

Trong quá trình làm việc tại đây, bà tiếp tục được giao phụ trách Khối Thị trường và Quản trị Tài chính cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Theo LPBank, các đơn vị do bà phụ trách đã ghi nhận kết quả tích cực trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi và mở rộng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Đến ngày 23/11/2026, sau khoảng hai năm tám tháng gia nhập LPBank, bà Vũ Nam Hương được bổ nhiệm giữ chức Quyền Tổng Giám đốc ngân hàng ở tuổi 42.

Từ vị trí chuyên viên nguồn vốn tại VNDirect, bà đã lần lượt kinh qua các chức vụ Giám đốc Tài chính công ty chứng khoán, Tổng Giám đốc tập đoàn đầu tư và Thành viên Hội đồng Quản trị doanh nghiệp bảo hiểm trước khi được giao điều hành một ngân hàng thương mại.

Quyết định bổ nhiệm này đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp của nữ lãnh đạo sinh năm 1983, đồng thời là sự thay đổi nhân sự đáng chú ý trong bộ máy điều hành LPBank khi ngân hàng tiếp tục triển khai các định hướng phát triển giai đoạn 2026–2030.