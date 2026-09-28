Nguyễn Thế Phụng bị bắt

Sáng 28-9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ, di lý Nguyễn Thế Phụng, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, từ Lào về Việt Nam để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, Phụng được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ quy mô lớn do Trương Thị Bé (sinh năm 1979, trú tại Quảng Ngãi) cầm đầu.

Lực lượng Công an tỉnh Attapeu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y thực hiện thủ tục tiếp nhận, bàn giao bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thế Phụng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Trước đó, sau thời gian lập án, tối 8-5-2025, tại tuyến đường Bắc - Nam Vạn Tường, xã Vạn Tường, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang Trương Thị Bé và con trai là Phạm Thành An (sinh năm 2002), cùng trú tại xã Vạn Tường, đang vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Lực lượng chức năng thu giữ 90kg thuốc nổ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, phát hiện và thu giữ thêm 1.306kg thuốc nổ cùng 3.895 kíp nổ. Hai đối tượng khác liên quan đến đường dây cũng bị bắt giữ.

Sau khi đường dây bị triệt phá, Nguyễn Thế Phụng bỏ trốn sang Lào qua đường tiểu ngạch. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi sau đó phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Phụng, đồng thời xác lập chuyên án để truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng sự phối hợp của Bộ Công an và lực lượng Công an Lào, cơ quan chức năng đã bắt giữ Nguyễn Thế Phụng trên đất Lào và di lý về Việt Nam.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.