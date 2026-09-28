Đóng 126 triệu tiền học lái ô tô cho 'thầy giáo dởm', 12 học viên ngã ngửa khi biết sự thật

Trước đó, Công an xã Đông Thành (tỉnh Phú Thọ) đã phát hiện đối tượng L.X.V. (trú tại xã Đông Thành) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến các giao dịch tài chính bất minh dưới hình thức nhận hồ sơ thi bằng lái xe.

Đối tượng L.X.V. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an xã Đông Thành.

​Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, trong khoảng thời gian từ 28/2 đến 19/5, lợi dụng việc nguyên là giáo viên của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe Hùng Vương, L.X.V. đã mạo danh Trung tâm để nhận hồ sơ và tiền đăng ký học lái xe ô tô.

Bằng thủ đoạn tạo lòng tin này, đối tượng L.X.V. đã lừa đảo trót lọt 12 cá nhân, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 126 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.