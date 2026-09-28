Quảng Ngãi: Phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Lào

Nguyễn Thế Phụng được xác định là mắt xích liên quan đến vụ án tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1,3 tấn thuốc nổ. Sau khi một số đồng phạm bị bắt giữ, Phụng bỏ trốn sang Lào nhằm trốn tránh sự xử lý của pháp luật.

Thực hiện kế hoạch xác minh, truy bắt và vận động đối tượng truy nã, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an tỉnh Attapeu triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, khoanh vùng và tổ chức truy bắt Phụng.

Lực lượng Công an tỉnh Attapeu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y . Ảnh: CACC

Sau khi bắt giữ đối tượng, các lực lượng chức năng tiến hành thủ tục tiếp nhận, bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Nguyễn Thế Phụng sau đó được áp giải an toàn về trụ sở Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ công tác tố tụng.

Việc phối hợp truy bắt Nguyễn Thế Phụng cũng góp phần thể hiện hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an Việt Nam và Lào trong đấu tranh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.