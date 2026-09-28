Vạch thủ đoạn của công ty lừa đảo mua bán kỳ nghỉ

Ngày 28-9-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Mastery Group Hà Phan Anh, cổ đông Phạm Lê Bảo Minh và Triệu Hải Yến, Trưởng nhóm kinh doanh Hoàng Anh Dũng để điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2023.

Các đối tượng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Mastery Group, có địa chỉ tại số 1 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội được thành lập vào tháng 7-2023 với 3 thành viên cổ đông, hoạt động trong lĩnh vực môi giới bán, sang nhượng, cho thuê các kỳ nghỉ của khách đã có. Công ty do Hà Phan Anh làm Giám đốc.

Các đối tượng quảng cáo khách nào có nhu cầu mua bán hợp đồng kỳ nghỉ thì ký hợp đồng và nộp trước từ 30-50 triệu đồng để công ty tìm khách mua với giá cao hơn.

Tuy nhiên đến tháng 2-2024 công ty chỉ thu tiền của khách, không tìm khách bán hợp đồng. Số tiền thu được từ khách hàng, Hà Phan Anh rút ra chi tiêu cá nhân, trả lương nhân viên. Chỉ đến khi khách đòi tiền đã nộp, Hà Phan Anh mới chỉ đạo nhân viên tính toán trả lại tiền cho khách.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông báo ai là người bị Công ty Mastery Group lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua thủ đoạn nói trên đề nghị liên hệ với Điều tra viên Lê Xuân Minh, Đội 5 - Phòng CSĐT TP về ma tuý - CATP Hà Nội để làm việc. ĐT: 0984541686.