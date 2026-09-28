Khép lại cuộc đào tẩu xuyên biên giới của mắt xích vụ án 1,3 tấn thuốc nổ

Sau thời gian kiên trì truy tìm, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an tỉnh Attapeu (CHDCND Lào) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thế Phụng, chấm dứt hành trình lẩn trốn xuyên biên giới để trốn tránh sự trừng trị của pháp luật.

Ngày 24/9/2026, thực hiện kế hoạch xác minh, truy bắt và vận động đối tượng truy nã, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt thành công và áp giải Nguyễn Thế Phụng từ Lào về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng lập biên bản bắt giữ và an toàn di lý bị can Nguyễn Thế Phụng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Thế Phụng được xác định là mắt xích quan trọng trong vụ án tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1,3 tấn thuốc nổ gây chấn động dư luận thời gian qua. Sau khi các đồng phạm lần lượt bị bắt giữ, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn sang Lào nhằm né tránh trách nhiệm trước pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sự quyết tâm cao trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Lào, các đơn vị đã xác định chính xác nơi ẩn náu của đối tượng, tổ chức khoanh vùng và bắt giữ thành công.

Ngay sau khi bị khống chế, Nguyễn Thế Phụng đã được bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo đúng quy trình pháp luật. Các lực lượng chức năng nhanh chóng hoàn tất thủ tục tiếp nhận, dẫn giải an toàn đối tượng về trụ sở Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ công tác tố tụng và điều tra mở rộng vụ án.

Chiến công này không chỉ thể hiện bản lĩnh, sự mưu trí và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi mà còn là minh chứng sinh động cho sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam và Lào trong đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia.