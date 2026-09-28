Tìm người phụ nữ là bị hại trong vụ cướp tại ngã tư Trần Duy Hưng – Phạm Hùng năm 2019

Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang xác minh tin báo về tội phạm tố giác Nguyễn Hữu Hào (SN 1977, thường trú tại xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ An) có hành vi “Cướp tài sản”, xảy ra ngày 20/5/2019 tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Theo điều tra, khoảng đầu giờ chiều 20/5/2019, tại khu vực dừng chờ đèn đỏ dưới gầm cầu đường Vành đai 3 trên cao, nút giao Trần Duy Hưng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Hữu Hào bất ngờ ngồi lên phía sau chiếc xe máy Honda do một phụ nữ điều khiển. Hào được xác định đã đe dọa, dùng tay tát vào mặt người phụ nữ nhằm cướp chiếc xe máy.

Hoảng sợ, người phụ nữ bỏ lại xe, hô hoán kêu cứu, đồng thời vứt điện thoại và túi xách ra xa. Hào lên xe điều khiển bỏ chạy khoảng 1m thì đâm vào đuôi một chiếc taxi, ngã ra đường và bị người dân khống chế, bàn giao cho cơ quan Công an.

Trong lúc người dân khống chế Hào, người phụ nữ quay lại lấy xe máy, điện thoại và túi xách rồi rời khỏi hiện trường theo hướng Đại lộ Thăng Long.

Đến nay, người phụ nữ này chưa đến Cơ quan điều tra trình báo và làm việc liên quan đến vụ việc.

Hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch người bị hại. Thời điểm xảy ra vụ việc, người này mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang.

Tài sản liên quan gồm một xe máy Honda Vision màu đen, chưa rõ biển kiểm soát; một điện thoại di động và một túi xách cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị người phụ nữ có đặc điểm nêu trên hoặc người dân biết thông tin về bị hại liên hệ Điều tra viên thụ lý qua số điện thoại 0563.992.222 để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.