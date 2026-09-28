TPHCM yêu cầu không né tránh, đùn đẩy khi cung cấp thông tin cho báo chí

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị số 25 về tăng cường thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, thay thế Chỉ thị số 22 ngày 7/5/2019.

Theo chỉ thị, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin thời gian qua có chuyển biến tích cực, song một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa chủ động, còn chậm thông tin, giải trình các vấn đề báo chí phản ánh và có tình trạng “né tránh hoặc gây khó khăn”.

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, đặt ra yêu cầu mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc phát ngôn, cung cấp thông tin.

Chỉ thị yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị định số 244 ngày 26/6/2026 của Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Các cơ quan phải thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy chế nội bộ và phân công người phát ngôn theo quy định.

Người phát ngôn gồm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; người được giao nhiệm vụ phát ngôn thường xuyên và người được ủy quyền phát ngôn về những vấn đề cụ thể. Người được giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Khi thay đổi người phát ngôn, cơ quan phải công khai họ tên, chức vụ, số điện thoại và email công vụ trên cổng thông tin điện tử trong 24 giờ, đồng thời gửi thông báo đến Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, tham mưu UBND TP công bố danh sách.

TPHCM tổ chức họp báo định kỳ vào thứ năm hàng tuần để cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn

Với các vấn đề, vụ việc nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận, người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phải phát ngôn, cung cấp thông tin ngay và duy trì thường xuyên trong quá trình xử lý, đồng thời bảo đảm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật trong điều tra, xử lý.

Đối với vấn đề nhạy cảm, phức tạp, có thể ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cơ quan phải báo cáo lãnh đạo cấp trên và chủ động phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao để xử lý.

Chỉ thị nhấn mạnh người đứng đầu, người phát ngôn phải tạo điều kiện để báo chí tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời, “không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải mở chuyên mục “Thông tin cung cấp cho báo chí” trên các cổng, trang thông tin điện tử và kênh mạng xã hội chính thức.

Khi báo chí đăng tải thông tin chưa chính xác hoặc không đúng sự thật, cơ quan liên quan phải chủ động xác minh, làm rõ; nếu có căn cứ, yêu cầu báo chí phản hồi, cải chính, xin lỗi theo quy định và gửi Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi. Trường hợp cần thiết, Sở xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Ngược lại, nếu thông tin báo chí phản ánh giúp phát hiện tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy phải chỉ đạo xử lý kịp thời.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn được yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ về xuất bản, phát sóng và quản lý phóng viên; bảo đảm tính khách quan, phản ánh trung thực sự việc và chịu trách nhiệm theo Luật Báo chí.