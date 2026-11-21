Anh Nguyễn Văn Phúc (xã Tây Hồ) tiên phong phát triển mô hình nuôi hươu lấy nhung. Ảnh: ĐVCC

Mạnh dạn tìm hướng đi mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030, lực lượng thanh niên chủ động tìm tòi, mạnh dạn chọn hướng đi mới phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Đầu năm 2025, nhận thấy mô hình nuôi hươu, nai lấy nhung có nhiều triển vọng, anh Nguyễn Văn Phúc (SN 1998, xã Tây Hồ) mạnh dạn khởi nghiệp. Từ nguồn vốn ban đầu, anh Phúc đầu tư chuồng trại, mua con giống, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc và từng bước phát triển đàn vật nuôi.

Nguồn thức ăn phong phú có sẵn trong tự nhiên cùng điều kiện khí hậu thuận lợi, đàn vật nuôi phát triển ổn định và cho sinh sản. Bên cạnh phát triển đàn vật nuôi, anh Phúc kết hợp bán nhung hươu và cung cấp con giống, từng bước hình thành hướng kinh tế mới gắn với sản phẩm đặc trưng từ chăn nuôi.

Trong khi đó, thanh niên Triệu Văn Ý (SN 2004, xã Tây Hồ) chọn phát triển kinh tế gia đình từ mô hình nuôi chồn hương. Năm 2022, nhận thấy tiềm năng của thị trường, anh đầu tư chuồng trại, bắt tay chăn nuôi chồn hương. Vượt qua những khó khăn ban đầu, Ý tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi.

“Nhu cầu về chồn hương thương phẩm hiện nay rất cao, nhất là các nhà hàng, quán ăn đặc sản. Tôi đang tiếp tục hoàn thiện mô hình, tích lũy kinh nghiệm và hướng đến phát triển chăn nuôi bài bản, lâu dài để có nguồn cung ổn định phục vụ thị trường”, Ý chia sẻ.

Theo Bí thư Đoàn xã Tây Hồ Huỳnh Đức Trí, việc lựa chọn mô hình kinh tế mới cho thấy sự chủ động, mạnh dạn của thanh niên trong tìm kiếm hướng sản xuất, kinh doanh, thay vì chỉ dựa vào những phương thức trồng trọt, chăn nuôi quen thuộc.

Từ đó, góp phần giúp thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho người dân địa phương, mở ra triển vọng nâng cao hiệu quả kinh tế nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Mô hình nuôi chồn hương của thanh niên Triệu Văn Ý (xã Tây Hồ). Ảnh: ĐVCC

Khơi sức trẻ làm giàu quê hương

Thay vì chọn đi làm việc tại các thành phố lớn, nhiều thanh niên tại các vùng nông thôn, miền núi tận dụng lợi thế đất đai và điều kiện tự nhiên tại địa phương để phát triển kinh tế, làm giàu ngay tại quê hương.

Năm 2025, nhận thấy khu đất vườn của gia đình phù hợp để chăn nuôi, anh Hốih Khấy (xã Avương) quyết định chọn nuôi gà thả vườn để phát triển kinh tế gia đình. Anh chọn mua giống gà bản địa, đầu tư xây dựng khu vực chăn nuôi, chuồng trại và chăm sóc đàn gà theo hướng thả vườn.

Tại xã La Dêê, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững, hai thanh niên BRao Tiện và A Lăng Chiến (thôn Công Tơ Rơn) mạnh dạn xây dựng mô hình nuôi heo rừng lai.

Nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế trong đoàn viên, thanh niên, thời gian qua, Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Tại các địa phương, cán bộ đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình, động viên phát triển các mô hình kinh tế. Đồng thời khuyến khích đoàn viên tiếp cận kiến thức, kỹ thuật sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Đặc biệt, việc thành lập các câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại các địa phương tạo môi trường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thanh niên phát triển các ý tưởng, mô hình kinh tế.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Bá Duân, việc thành lập câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại cơ sở nhằm đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp; tạo cầu nối giữa những thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp với các cá nhân có kinh nghiệm, chuyên gia và các nguồn lực hỗ trợ phù hợp.

Qua đó, góp phần giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, phát triển sản xuất, kinh doanh và từng bước hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng tại quê hương.