Không chỉ tạo điều kiện để hàng triệu hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục pháp lý sau khi ngừng hoạt động, chính sách còn góp phần làm sạch dữ liệu quản lý thuế, nâng cao hiệu quả điều hành và cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, hơn 2,5 triệu người nộp thuế thuộc 2 nhóm: Đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06), tính đến hết ngày 23-10-2026, sẽ được xem xét xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp nếu đáp ứng các điều kiện quy định.

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi). Ảnh: NVCC

Theo số liệu của Bộ Tài chính, khoản nợ gốc lệ phí môn bài thuộc phạm vi đề xuất xử lý vào khoảng 1.250 tỷ đồng, tiền chậm nộp tương ứng khoảng 438 tỷ đồng. Đáng chú ý, còn gần 2 triệu người nộp thuế thuộc 2 nhóm trên chưa được hạch toán nghĩa vụ môn bài của thời gian ngừng hoạt động trên hệ thống. Nếu tiếp tục ghi nhận, số tiền phát sinh ước tính khoảng 15.000 tỷ đồng. Trường hợp những người này thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, tổng số nợ gốc và tiền chậm nộp dự kiến được xử lý có thể lên tới 16.688 tỷ đồng.

Những con số trên cho thấy quy mô đáng kể của các nghĩa vụ tài chính tồn đọng, đồng thời phản ánh những bất cập trong việc cập nhật tình trạng hoạt động của người nộp thuế qua nhiều năm. Thực tế, không ít hộ kinh doanh đã đóng cửa, doanh nghiệp ngừng sản xuất, nhưng chưa hoàn thành đầy đủ thủ tục hành chính. Các khoản lệ phí môn bài cùng tiền chậm nộp tiếp tục được ghi nhận, khiến chủ thể kinh doanh gặp khó khăn khi muốn khép lại hồ sơ pháp lý.

Đánh giá về chính sách vừa được Quốc hội thông qua, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) cho rằng, quy định mới sẽ mở đường cho nhiều doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh hoàn tất thủ tục sau khi ngừng hoạt động. Mặt khác, đây cũng là dịp để cơ quan quản lý cập nhật tình trạng người nộp thuế, tập trung nguồn lực vào các khoản còn khả năng thu hồi và giảm nguy cơ phát sinh nợ kéo dài.

Quy định mới tạo điều kiện để hàng triệu hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục pháp lý sau khi ngừng hoạt động. Ảnh: PM

Theo ông Nguyễn Quang Huy, chủ trương chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 1-1-2026 đã giảm một nghĩa vụ định kỳ cho người kinh doanh. Tuy nhiên, các khoản từ những năm trước vẫn cần được xử lý. Với một hộ đã đóng cửa từ lâu, khoản lệ phí và tiền chậm nộp tích lũy có thể khiến chủ hộ chần chừ hoàn tất thủ tục.

Ông Nguyễn Quang Huy cũng đánh giá, quy định của luật cũng đã thiết kế chính sách dung hòa hỗ trợ người kinh doanh với kỷ luật thuế. Theo đó, cơ quan thuế xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tương ứng trên cơ sở dữ liệu quản lý, người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa riêng. Với tiền chậm nộp của các khoản thuế khác, việc xem xét xóa gắn với điều kiện đã nộp đủ thuế gốc, tiền phạt nếu có và có hồ sơ hợp lệ về khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Cơ chế này tạo động lực hoàn tất hồ sơ và tăng cơ hội thu hồi nợ gốc.

Theo số liệu Bộ Tài chính, khoảng 1.688 tỷ đồng gồm nợ gốc lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tương ứng đã được hạch toán. Khoảng 15.000 tỷ đồng là số ước tính có thể phát sinh, nếu tiếp tục hạch toán nghĩa vụ của nhóm còn lại. Con số 16.688 tỷ đồng phản ánh quy mô theo kịch bản ước tính. Tác động ngân sách cần được đánh giá dựa trên khả năng thu hồi của từng nhóm nợ và số thuế gốc thực thu khi người nộp thuế quay lại hoàn tất thủ tục.

Với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, lợi ích thiết thực là biết rõ hồ sơ đang ở đâu và cần làm gì để đóng hoặc khôi phục mã số thuế. Cơ quan thuế nên gửi thông báo cá nhân hóa, nêu khoản đã xử lý, nghĩa vụ còn lại và bước tiếp theo. Địa phương có thể bố trí đầu mối hỗ trợ trực tiếp cho hộ đã nghỉ lâu hoặc ít sử dụng dịch vụ số. Khi đánh giá kết quả, cần theo dõi số mã số thuế đã được xử lý dứt điểm, thời gian giải quyết và số nợ gốc thu hồi được.

Về dài hạn, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế cần đồng bộ ngày hiệu lực khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng, hoạt động trở lại, đổi địa chỉ hoặc chấm dứt hoạt động. Khi không liên hệ được tại địa chỉ đăng ký, nên gửi thông báo qua kênh đã xác thực để người nộp thuế có cơ hội cập nhật thông tin, đồng thời xác minh trước khi kết luận về tình trạng hoạt động. Hồ sơ có dữ liệu sai lệch cần được giao đầu mối và thời hạn xử lý cụ thể.

"Một môi trường kinh doanh thuận lợi cần thủ tục rõ ràng từ lúc đăng ký đến khi tạm ngừng, rút lui hoặc quay lại thị trường. Nếu thông tin được cập nhật ngay tại mỗi thời điểm chuyển trạng thái, người kinh doanh sẽ bớt chi phí thủ tục, cơ quan thuế có dữ liệu sát thực tế hơn và ngân sách có cơ sở tốt hơn để dự báo số thu", ông Nguyễn Quang Huy nhìn nhận.