Sau nhiều năm, bóng đá Quảng Ngãi có một đội bóng đại diện thi đấu và mang theo kỳ vọng của địa phương. Sự trở lại ấy không chỉ mở ra cơ hội cho người hâm mộ được sống cùng bóng đá quê hương, mà còn đặt nền móng cho khát vọng xây dựng một CLB có bản sắc, đủ tiềm lực hướng đến sân chơi chuyên nghiệp.

Bóng đá không đơn thuần là một môn thể thao hay cuộc cạnh tranh thành tích. Với nhiều địa phương, một CLB có thể trở thành tài sản văn hóa, thương hiệu tỉnh nhà và cầu nối quảng bá hình ảnh quê hương. Đội bóng là nơi kết nối tất cả mọi người, tạo ra niềm tự hào địa phương, đồng thời mở ra những giá trị về kinh tế, truyền thông, du lịch và hoạt động xã hội. Tỉnh Quảng Ngãi đang có cơ hội xây dựng những giá trị như vậy từ sự trở lại của đội bóng, khi người dân đón nhận rộng rãi.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Sport in Society năm 2024 đưa ra khái niệm “Global Touristic Football Club”. Kết quả cho thấy nhiều đội bóng đã trở thành điểm tham quan đối với du khách. Người hâm mộ đến sân vận động, tham quan bảo tàng, mua sản phẩm lưu niệm, trải nghiệm ngày thi đấu và tìm hiểu lịch sử CLB. Một đội bóng vì thế có thể tạo ra sức hút du lịch ngay cả khi không diễn ra trận đấu.

Bóng đá kết nối người hâm mộ. Ảnh: CLB Quảng Ngãi

CLB Buriram United của Thái Lan đã góp phần đưa tỉnh Buriram trở thành một điểm đến của du lịch thể thao. Nghiên cứu của Worapong Wongsanun và các cộng sự ước tính hoạt động phát triển du lịch thể thao tại Buriram góp phần làm doanh thu du lịch tăng từ 16,7% đến 21,5% trong giai đoạn 2011-2018. Nghiên cứu cũng ghi nhận tác động tích cực đến việc làm, thu nhập, hoạt động kinh doanh và phát triển cơ sở hạ tầng, làm thay đổi cả bộ mặt của một địa phương.

Với tỉnh Quảng Ngãi, CLB Quảng Ngãi tham dự Hạng Nhì Quốc gia 2026 là bước khởi đầu tích cực, nhưng mục tiêu không thể chỉ dừng lại ở việc duy trì sự hiện diện qua từng mùa giải. Khát vọng hướng đến Hạng Nhất Quốc gia ở mùa giải 2027 là một đích đến cần thiết để tạo động lực phát triển, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ tỉnh nhà. Tuy nhiên, con đường đi lên bóng đá chuyên nghiệp đòi hỏi phải có lộ trình, sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo ra tính bền vững. Đó là bài toán về nguồn lực tài chính, sụ quan tâm của lãnh đạo, sự chung tay của các doanh nghiệp địa phương, cơ sở vật chất, hệ thống đào tạo trẻ và tầm nhìn của lãnh đạo CLB.

Nhìn sang những địa phương khác, bóng đá đã trở thành một phần trong đời sống và thương hiệu thể thao. Đà Nẵng có đội bóng thi đấu ở hệ thống chuyên nghiệp xuyên suốt hơn 2 thập kỷ. Gia Lai là địa phương có sự hiện diện của hai đội bóng, trong đó HAGL có thương hiệu vươn tầm Đông Nam Á. Gia Lai thậm chí tổ chức 2 giải đấu quốc tế trong Năm Du lịch quốc gia 2026, với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Tất cả gợi mở cho Quảng Ngãi một hướng đi quan trọng, cần xem bóng đá là một cấu phần trong chiến lược thể thao và hình ảnh địa phương.

Quảng Ngãi thực sự không thiếu tiềm năng để xây dựng nền tảng đó. Tình yêu bóng đá của người dân, sự quan tâm dành cho đội bóng và những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương có thể trở thành nền móng quan trọng để phát triển mạnh mẽ. Doanh nghiệp địa phương, người hâm mộ cần đóng vai trò quan trọng để chung tay phát triển bóng đá Quảng Ngãi, từ hỗ trợ nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất đến xây dựng các chương trình kết nối cộng đồng và phát triển bóng đá trẻ.

Bóng đá Quảng Ngãi cần sự chung tay để cất cánh. Ảnh: CLB Quảng Ngãi

Một đội bóng muốn đi xa cần có hệ sinh thái đủ vững chắc phía sau. Thành tích trên sân cỏ tạo ra sức hút, nhưng sự chuyên nghiệp trong quản trị, định hướng thương hiệu và khả năng huy động nguồn lực mới quyết định sức sống bền vững. Nếu được xây dựng bài bản, CLB Quảng Ngãi không chỉ đại diện cho bóng đá địa phương mà còn có thể trở thành hình ảnh kết nối doanh nghiệp, người dân và những người con xa quê cùng hướng về quê hương.

Khát vọng Hạng Nhất 2027 là mục tiêu đáng để theo đuổi, những người đã chờ bóng đá Quảng Ngãi trở lại quá lâu. Điều quyết định nằm ở việc bóng đá Quảng Ngãi cần phát triển bởi sự chung tay của nhiều phía. Sau nhiều năm chờ đợi một đội bóng đại diện, đây là lúc tình yêu bóng đá quê hương cần được tiếp sức bằng niềm tin, nguồn lực và tầm nhìn đủ dài để Quảng Ngãi tiến xa hơn trên bản đồ bóng đá Việt Nam.