Hải Phòng

Trong khuôn khổ Chương trình "Hải Phòng - Cửa ngõ Điện ảnh" diễn ra từ ngày 21-23/11/2026 tại thành phố Cảng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chính thức công bố cam kết hỗ trợ hoạt động điện ảnh trên địa bàn. Động thái này nhằm thúc đẩy các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, từng bước đưa Hải Phòng trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái phát triển điện ảnh chung của cả nước.

Ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố công bố Tuyên bố Hải Phòng về cam kết hỗ trợ hoạt động điện ảnh tại hội thảo “Xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Hải Phòng - Kết nối vùng, hướng tới quốc tế”.

​Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ quan đầu mối thực hiện nhiệm vụ xúc tiến phát triển điện ảnh. Đơn vị này sẽ giữ vai trò chủ trì trong công tác cấp phép, điều phối, cung cấp thông tin và trực tiếp triển khai các hoạt động hỗ trợ các đoàn làm phim.

​Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong Tuyên bố Hải Phòng là nhóm giải pháp về cải cách thủ tục pháp lý và hỗ trợ tài chính. Thành phố cam kết cắt giảm 50% thời gian xử lý thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh, đồng thời hỗ trợ tiếp nhận và ban hành văn bản phối hợp chỉ trong vòng 3 ngày làm việc.

Đối với các đoàn làm phim quốc tế, cơ quan Hải quan sẽ chủ động bố trí nguồn lực, hướng dẫn trước thủ tục và phấn đấu rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, thiết bị sớm hơn quy định của Luật Hải quan. Thành phố cũng nghiên cứu cho phép áp dụng cơ chế sổ ATA Carnet để thông quan thiết bị tạm nhập, tái xuất theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

​Về mặt tài chính, chính quyền thành phố sẽ nghiên cứu áp dụng chính sách miễn 100% phí tham quan và hỗ trợ hoạt động ghi hình tại các di tích, danh lam thắng cảnh thuộc thẩm quyền quản lý. Song song đó, thông qua cơ chế hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp địa phương, các đoàn làm phim sẽ được hỗ trợ giảm từ 20% đến 30% chi phí dịch vụ lưu trú và vận tải khi tác nghiệp tại Hải Phòng.

Các đại biểu thảo luận về các vấn đề xung quanh cơ chế làm phim tại hội thảo “Xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Hải Phòng - Kết nối vùng, hướng tới quốc tế”.

​Bên cạnh các ưu đãi về chi phí và thủ tục, Hải Phòng cũng chú trọng đầu tư vào hạ tầng dữ liệu và nguồn nhân lực tại chỗ. Thành phố sẽ phối hợp xây dựng "Ngân hàng bối cảnh Hải Phòng" trên nền tảng PAI, tiến hành số hóa, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu bối cảnh quay phim vào hệ thống Smart Hải Phòng để các nhà làm phim dễ dàng tra cứu. Khi có yêu cầu, địa phương sẽ bố trí cán bộ chuyên trách trực tiếp tham gia làm việc tại thực địa cùng đoàn làm phim.

Ngoài ra, thành phố sẽ bắt tay với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn để mở các khóa đào tạo ngắn hạn, cung ứng nguồn nhân lực phụ trợ điện ảnh chuyên nghiệp ngay tại hiện trường.

​Những cam kết đồng bộ từ cơ chế, tài chính đến hạ tầng nhân lực cho thấy bước đi bài bản của Hải Phòng trong việc khai thác tiềm năng công nghiệp văn hóa, hứa hẹn tạo cú hích lớn thu hút nhiều dự án điện ảnh tầm cỡ đến với thành phố Cảng trong thời gian tới.