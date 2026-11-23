Từ những hạt cacao Tây Nguyên được chế biến thành chocolate thủ công, hạt cà phê đặc sản có thể truy xuất đến từng vùng trồng đến chai nước mắm truyền thống được ủ chượp nhiều tháng trong thùng gỗ… nông sản Việt đang có thêm nhiều hành trình mới. Cuộc chuyển mình ấy không chỉ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp mà còn thay đổi cách người tiêu dùng nhìn nhận thực phẩm Việt.

Khi hạt cacao không còn chỉ bán thô

Trong thời gian dài, Việt Nam được biết đến là quốc gia xuất khẩu nhiều loại nông sản nhưng phần lớn giá trị thường nằm ở khâu nguyên liệu. Với cacao, câu chuyện cũng từng như vậy. Hạt cacao sau thu hoạch chủ yếu được bán cho các đơn vị chế biến, giá trị gia tăng từ công đoạn lên men, rang, nghiền và tạo ra sản phẩm cuối cùng chưa được khai thác tương xứng.

Sự xuất hiện của những thương hiệu chocolate làm từ cacao Việt đang góp phần thay đổi bức tranh này.

Belvie Chocolate là một ví dụ. Ra đời cuối năm 2015, thương hiệu lựa chọn phát triển chocolate từ hạt cacao của nhiều vùng trồng như Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Nai, Lâm Đồng, đồng thời chú trọng kỹ thuật lên men và xử lý sau thu hoạch. Các sản phẩm của Belvie từng nhận giải thưởng tại Academy of Chocolate ở London, trong đó có những giải vàng, bạc và đồng ở các năm 2017 - 2020.

Một trường hợp khác là Miss Ede - thương hiệu khai thác cà phê và cacao từ vùng đất đỏ bazan Buôn Ma Thuột. Họ giới thiệu các sản phẩm chocolate giữ lại bơ cacao tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản; đồng thời phát triển cà phê Robusta Đắk Lắk qua quy trình lên men theo hướng cà phê đặc sản. Hiện tại, sản phẩm đã được xuất khẩu nguyên bao bì mang nhãn hiệu Việt Nam sang Mỹ và Hàn Quốc.

Miss Ede khai thác cà phê và cacao từ vùng đất đỏ bazan Buôn Ma Thuột

Có thể thấy, điểm đáng chú ý ở những mô hình trên là nguyên liệu không còn được bán đơn thuần theo sản lượng. Các yếu tố vùng trồng, giống cây, thổ nhưỡng, cách lên men và kỹ thuật chế biến đều trở thành yếu tố tạo nên sự khác biệt. Người mua không chỉ chọn một thanh chocolate hay một gói bột cacao mà còn có thể tìm hiểu nguồn gốc sản phẩm, hương vị được hình thành như thế nào và ai là người tham gia vào chuỗi sản xuất.

Cà phê Việt: Từ hạt xuất khẩu đến sản phẩm có bản sắc

Nếu chocolate cho thấy khả năng nâng giá trị hạt cacao, cà phê là câu chuyện có quy mô lớn hơn.

Việt Nam vốn là một trong những cường quốc xuất khẩu cà phê. Tuy nhiên, trong quá khứ, phần lớn sản lượng xuất khẩu vẫn là cà phê nhân, chưa qua chế biến sâu. Điều này khiến giá trị thương hiệu và khả năng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế còn hạn chế.

Niên vụ 2024 - 2025 ghi nhận kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt hơn 8,4 tỷ USD, mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), cà phê chế biến sâu hiện mới chiếm 16,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Điều này cho thấy dư địa phát triển các sản phẩm rang xay, cà phê đặc sản và thương hiệu cà phê mang tên Việt Nam vẫn còn rất lớn.

Một số doanh nghiệp đang tìm cách khai thác dư địa này.

Là Việt là thương hiệu phát triển cà phê từ vùng nguyên liệu Đà Lạt, chú trọng quy trình từ nông trại đến rang xay và phục vụ người tiêu dùng. Năm 2024, thương hiệu khi đó có 18 cửa hàng, khoảng 40 sản phẩm và xuất khẩu cà phê sang Mỹ, Đức, Malaysia, Hong Kong và Đài Loan.

Ở phân khúc cà phê đặc sản, The Married Beans cũng là cái tên đáng chú ý với các sản phẩm Arabica Đà Lạt.

The Married Beans theo đuổi hướng phát triển cà phê đặc sản, chú trọng xây dựng chuỗi liên kết với người trồng và nâng cao giá trị hạt cà phê. Theo số liệu năm 2021, khoảng 30% sản lượng của doanh nghiệp dành cho xuất khẩu, doanh thu ba năm gần nhất đạt hơn 1 triệu USD/năm. Thương hiệu đồng thời cung cấp nguyên liệu cho 20 đối tác rang xay, cho thấy nỗ lực mở rộng thị trường không chỉ dừng ở xuất khẩu cà phê nhân.

The Married Beans chú trọng xây dựng chuỗi liên kết với người trồng, nâng cao giá trị hạt cà phê

Giá trị của cà phê đặc sản còn thể hiện ở cách người sản xuất kiểm soát chất lượng và kể câu chuyện vùng trồng. Zanya Coffee cũng là đáng nhắc đến.

Zanya Coffee giới thiệu dòng cà phê Double Washed có giá 290.000 đồng/250g. Hạt cà phê được trồng trên cao nguyên Langbiang, ở độ cao 1.500 - 1.650m, với sự tham gia của hơn 30 hộ nông dân người K'Ho. Quy trình sơ chế hai lần rửa được sử dụng nhằm tạo hương vị sạch, độ chua sáng và những nốt hương trái cây, trà.

Mức giá mà Zanya Coffee đưa ra cao hơn đáng kể so với nhiều dòng cà phê phổ thông. Tuy vậy, người mua không chỉ trả tiền cho một gói hạt, họ còn trả cho giống cà phê, điều kiện canh tác, phương pháp sơ chế, kỹ thuật rang và trải nghiệm hương vị riêng biệt. Đây chính là hướng đi giúp cà phê Việt thoát khỏi cuộc cạnh tranh chủ yếu bằng sản lượng và giá nguyên liệu.

Đặc sản truyền thống cũng có thể là sản phẩm cao cấp

Không chỉ những sản phẩm nông sản Việt mới có cơ hội bước vào phân khúc cao cấp. Nhiều đặc sản truyền thống cũng đang được nhìn nhận lại bằng tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc và cách thức sản xuất bài bản hơn.

Nước mắm Phú Quốc là một ví dụ tiêu biểu.

Nước mắm Phú Quốc có lịch sử sản xuất lâu đời, được làm từ cá cơm và muối biển, trải qua quá trình ủ chượp tự nhiên trong thùng gỗ lớn. Sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam và được Liên minh châu Âu bảo hộ tên gọi xuất xứ.

Một số nhà thùng nước mắm truyền thống đang chú trọng phát triển các dòng sản phẩm có độ đạm cao, dung tích nhỏ và bao bì chỉn chu, hướng đến nhu cầu thưởng thức cũng như làm quà biếu.

Khải Hoàn Phú Quốc nổi bật với các dòng nước mắm 40°, 43°, 45° và sản phẩm đặc biệt 49° đạm. Trong đó, dòng 45° và 49° đạm được xếp vào nhóm Tinh Hoa Khải Hoàn, có độ đạm cao tự nhiên và được sản xuất theo phương pháp ủ chượp truyền thống. Thương hiệu cũng phát triển các bộ sản phẩm đóng hộp, bình gốm sứ, góp phần nâng tầm giá trị món quà từ đặc sản địa phương.

Sự thay đổi này cho thấy đặc sản không nhất thiết phải gắn với hình ảnh sản phẩm dân dã, bao bì đơn giản hay chỉ được mua trong những chuyến du lịch. Khi chất lượng được kiểm soát, nguồn gốc được bảo vệ và cách đóng gói phù hợp, một sản phẩm quen thuộc trong căn bếp Việt hoàn toàn có thể trở thành món quà có giá trị.

Khải Hoàn Phú Quốc nổi bật với các dòng nước mắm giàu độ đạm, được ủ chượp truyền thống

Giá cao phải đi cùng chất lượng có thể kiểm chứng

Cơ hội phát triển phân khúc cao cấp của thực phẩm Việt đang được mở rộng. Tuy nhiên, muốn đi xa hơn, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào câu chuyện nguyên liệu bản địa hay thiết kế bao bì bắt mắt.

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thành phần, tiêu chuẩn an toàn, quy trình chế biến, khả năng truy xuất nguồn gốc và tính ổn định của chất lượng. Một sản phẩm được định vị cao cấp cần chứng minh được vì sao nó có mức giá cao hơn, khác biệt ở đâu và mang lại trải nghiệm gì.

Với thực phẩm Việt, lợi thế lớn nằm ở sự phong phú của nông sản, đặc sản vùng miền và tri thức chế biến truyền thống. Để biến lợi thế ấy thành giá trị thương mại bền vững, doanh nghiệp cần đầu tư sâu hơn vào chế biến, nghiên cứu sản phẩm, tiêu chuẩn hóa và xây dựng thương hiệu. Khi đó, nông sản Việt không chỉ có cơ hội đi xa hơn trên thị trường quốc tế, mà còn có thể chinh phục chính người tiêu dùng trong nước bằng chất lượng và giá trị thực.