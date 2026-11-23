Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026, từ ngày 14 đến 24-11, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các địa phương, thu hút gần 600 vận động viên là đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham gia.

Ông Bùi Hoài Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho đoàn viên tham gia hội thao tại phường Bắc Cam Ranh.

Ông Bùi Đăng Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn viên, người lao động tham gia hội thao tại phường Đông Ninh Hòa.

Ông Nguyễn Hữu Hòa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thao tại phường Phan Rang.

Theo đó, tại Công ty TNHH KN Cam Ranh, Công đoàn phường Bắc Cam Ranh chủ trì, phối hợp với công đoàn các phường: Cam Ranh, Cam Linh, Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang tổ chức Hội thao Công nhân, viên chức, lao động với 3 môn thi đấu: Pickleball, kéo co, nhảy bao bố, thu hút hơn 200 vận động viên tham gia.

Tại Sân vận động Mỹ Á, Công đoàn phường Đông Ninh Hòa chủ trì, phối hợp với công đoàn các phường: Bắc Nha Trang, Ninh Hòa tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và hội thao với 2 môn bóng đá, kéo co, thu hút hơn 150 vận động viên.

Tại Trường Hội nhập quốc tế iSchool Ninh Thuận, Công đoàn phường Phan Rang chủ trì, phối hợp với công đoàn các phường: Đô Vinh, Bảo An, Đông Hải, Ninh Chử tổ chức biểu diễn võ thuật và hội thao với 2 môn bóng đá, kéo co, thu hút hơn 200 vận động viên tham gia.

Đoàn viên, người lao động tham gia môn kéo co.

Chuỗi hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp đoàn viên, người lao động giao lưu, tăng cường sự gắn bó với tổ chức Công đoàn. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, khuyến khích công nhân, viên chức, người lao động rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đây cũng là dịp để các cấp công đoàn tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, tích cực, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động khỏe về thể chất, phong phú về đời sống tinh thần.