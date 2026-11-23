Đối thoại "Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội".

Ngày 19/11, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố phối hợp với Thành đoàn tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội”.

Mở đầu phiên đối thoại, PGS. TS Trần Mai Ngọc (Học viện Ngân hàng) đặt vấn đề về cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài trẻ và việc mở rộng thi tuyển, tuyển chọn cạnh tranh đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý. Đại biểu mong muốn có các cơ chế để nhà khoa học yên tâm theo đuổi các dự án rủi ro cao.

Trả lời câu hỏi trên, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Quang Hiếu cho biết, các chính sách hiện hành đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, sức hấp dẫn không chỉ nằm ở chế độ đãi ngộ mà còn ở cơ hội cống hiến, môi trường làm việc và triển vọng phát triển của mỗi cá nhân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu mở đầu buổi đối thoại.

Thành phố sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả thực tế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt chú trọng tạo điều kiện để nhân tài trẻ phát huy năng lực.

Theo ông Nguyễn Quang Hiếu, Hà Nội tập trung vào ba định hướng trọng tâm. Trước hết, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; công khai, minh bạch thông tin về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, tạo điều kiện để người có tài, nhất là người trẻ, dễ dàng tiếp cận và tham gia. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tiếp nhận, bố trí và sử dụng nhân tài.

Tiếp đó là việc Hà Nội hướng tới đổi mới cách sử dụng và đánh giá nhân tài, bảo đảm bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường; mạnh dạn giao nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới, tạo không gian đổi mới sáng tạo. Kết quả, sản phẩm và hiệu quả công việc sẽ là thước đo quan trọng trong đánh giá, quy hoạch và xem xét cơ hội phát triển của mỗi cá nhân.

Thanh niên Thủ đô nêu câu hỏi với lãnh đạo TP Hà Nội.

Hà Nội cũng sẽ chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và tạo cơ hội phát triển cho đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng. Thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03 của HĐND thành phố về quản lý, sử dụng công chức, viên chức và cơ chế tuyển chọn, bổ nhiệm người đứng đầu một số loại hình đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ nghiên cứu mở rộng hình thức thi tuyển, tuyển chọn cạnh tranh đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo cơ hội để cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực và thành tích nổi bật được rèn luyện, thử thách và trưởng thành.

Ông Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân tài trẻ, là nhiệm vụ lâu dài, cần được thực hiện đồng bộ, thực chất, gắn với yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cùng lãnh các sở ngành giải đáp câu hỏi của thanh niên Thủ đô.

Thanh niên kiến nghị cử các nhóm khởi nghiệp trẻ về AI, công nghệ số; mong muốn được hỗ trợ bảo hộ thương hiệu, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường cho sản phẩm gốm sứ làng nghề Bát Tràng; đề nghị có cơ chế để thanh niên ngành du lịch tham gia kiến tạo sản phẩm mới, kể chuyện di sản và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ phối hợp Thành đoàn, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp nghiên cứu cơ chế tiếp nhận, lựa chọn, thử nghiệm ý tưởng của thanh niên; khuyến khích thanh niên xây dựng nội dung số, kể chuyện di sản, quảng bá điểm đến.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu rất cao: Phải phát triển nhanh, đồng thời bảo đảm tính bền vững; phải hiện đại, đồng thời giữ gìn bản sắc; phải tạo ra nhiều cơ hội kinh tế, đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân.

Nhiều câu hỏi của thanh niên Thủ đô gửi đến lãnh đạo UBND TP Hà Nội trong buổi đối thoại.

“Những mục tiêu đó không thể chỉ dựa vào đầu tư hạ tầng hay nguồn lực ngân sách. Thành phố cần tri thức, sự sáng tạo và tinh thần dám làm của thế hệ trẻ”, người đứng đầu UBND TP Hà Nội nói.

Qua các ý kiến chia sẻ tại buổi đối thoại, ông Vũ Đại Thắng nhận thấy thanh niên Thủ đô rất quan tâm đến việc làm, nhà ở, điều kiện học tập, xây dựng gia đình, không gian sinh hoạt và môi trường sống.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đó không phải là những vấn đề nhỏ. Bởi một thành phố có thể có nhiều công trình mới, nhưng nếu người trẻ khó tìm việc phù hợp, khó ổn định chỗ ở, thiếu nơi học tập và sinh hoạt thì sức hấp dẫn của thành phố sẽ bị hạn chế.

Do vậy, trong quá trình chỉnh trang, tái thiết đô thị, Hà Nội phải nhìn công tác tái định cư rộng hơn việc bố trí một căn nhà. Người dân còn cần việc làm, trường học, giao thông, dịch vụ y tế và điều kiện duy trì sinh kế.

Đặc biệt, với thanh niên và học sinh, sinh viên, phải có giải pháp hạn chế tối đa việc gián đoạn học tập, ảnh hưởng đến việc làm và sinh kế khi di dời. Ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ, giải quyết vấn đề ngay từ khâu chuẩn bị dự án.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chia sẻ nhiều thông điệp quan trọng tới thanh niên Thủ đô trong buổi đối thoại.

Đối với nhà ở và điều kiện lập nghiệp, Thành phố phải tiếp tục triển khai các chính sách theo quy định, đồng thời công khai thông tin để người có nhu cầu thực sự biết mình có thể tiếp cận chương trình nào, điều kiện và thủ tục ra sao.

“Tôi cũng đề nghị các cơ quan quan tâm đầy đủ hơn đến những vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, sinh con, nuôi dạy con và các dịch vụ hỗ trợ gia đình trẻ. Muốn người trẻ gắn bó lâu dài với Hà Nội thì cần quan tâm cả công việc và cuộc sống của họ”, ông Vũ Đại Thắng lưu ý các sở ngành Hà Nội.

Về vấn đề thu hút nhân tài, ông Vũ Đại Thắng cho rằng, đây là những câu hỏi đúng và cần thiết. Bởi thu hút được người giỏi đã khó; để người giỏi muốn ở lại, muốn cống hiến và có thể phát huy năng lực còn khó hơn. Do vậy, không thể chỉ nói đến đãi ngộ mà bỏ qua môi trường làm việc, sự công bằng trong cơ hội và trách nhiệm của người sử dụng nhân tài.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu đơn vị liên quan tiếp tục làm cho chính sách dễ tìm hiểu, dễ tiếp cận và thực hiện minh bạch. Khi đã lựa chọn được người có năng lực, phải mạnh dạn giao việc, kể cả việc khó; coi trọng sản phẩm và hiệu quả công việc trong đánh giá, đồng thời bảo đảm các quy định về công tác cán bộ. Đối với cán bộ trẻ, cần có cơ hội rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua công việc thực tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chia sẻ nhiều thông điệp quan trọng với thanh niên Thủ đô trong buổi đối thoại.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Thành phố có rất nhiều vấn đề cần lời giải mới: giao thông, môi trường, quản lý đô thị, dịch vụ công, chuyển đổi số. Các cơ quan nhà nước phải chủ động nêu rõ mình đang cần giải quyết vấn đề gì, có dữ liệu nào có thể chia sẻ theo quy định, ai tiếp nhận giải pháp và kết quả sẽ được đánh giá ra sao. Nếu chỉ tổ chức cuộc thi ý tưởng mà không có điều kiện thử nghiệm, không xác định được đơn vị tiếp nhận thì rất khó tạo ra giá trị lâu dài.

Kết thúc bài phát biểu, ông Vũ Đại Thắng mong thanh niên Thủ đô tiếp tục học tập nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm, mạnh dạn đề xuất và kiên trì với những ý tưởng có ích. Nếu có sáng kiến, hãy tìm cách thử nghiệm; nếu thấy vấn đề, hãy cùng đề xuất phương án giải quyết; nếu được giao việc, hãy làm đến cùng. Không phải ý tưởng nào cũng thành công ngay.

“Điều quan trọng là làm nghiêm túc, biết rút kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện. Từ những việc cụ thể như vậy, các bạn trưởng thành hơn và Thành phố cũng có thêm kết quả thiết thực”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nói.

Quang Phong

20/11/2026 12:44