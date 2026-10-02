Người tốt, việc tốt!

Cán bộ CSGT bàn giao tài sản đánh rơi cho anh Anh.

Qua xác minh các thông tin trên giấy tờ cá nhân trong chiếc ví, tổ CSGT xác định người đánh rơi tài sản là anh Nguyễn Nhật Anh. Lực lượng CSGT đã liên hệ, mời anh Nguyễn Nhật Anh đến trụ sở Phòng CSGT- Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận lại toàn bộ tài sản. Anh Nguyễn Nhật Anh vui mừng cảm ơn anh Đặng Minh Quang và lực lượng Cảnh sát giao thông.

Q.NG

Cô giáo Trân trao trả tài sản nhặt được cho ông Đông.

* Trên đường đến trường, chiều 29-9-2026, cô giáo Nguyễn Thị Hiền Trân (giáo viên Trường Mầm non Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) nhặt được chiếc ví có hơn 12,1 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, cô Trân mang toàn bộ tài sản nhặt được đến Công an phường Hoài Nhơn Bắc bàn giao để xác minh, trao trả cho chủ sở hữu. Công an phường đã xác minh rõ người đánh rơi tài sản là ông Phạm Xuân Đông (trú phường Hoài Nhơn Bắc) nên mời đến nhận lại. Ông Đông xúc động cảm ơn cô giáo Hiền Trân và Công an phường Hoài Nhơn Bắc.