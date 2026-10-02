Ngày 2-10, Tạp chí Thương hiệu và Công luận tổ chức Talkshow “Cấp thiết ngăn chặn nội dung lệch chuẩn trên không gian mạng”.

Tham gia Talkshow, các chuyên gia đã tập trung phân tích những nguyên nhân khiến nội dung lệch chuẩn dễ lan truyền, ranh giới giữa nội dung lệch chuẩn và hành vi vi phạm pháp luật, trách nhiệm của người làm nội dung, phát tán nội dung, những khó khăn trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý.

Các chuyên gia tại Talkshow “Cấp thiết ngăn chặn nội dung lệch chuẩn trên không gian mạng”

Theo TS Lê Thị Mai Liên, Trưởng Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM, khi một nội dung nhận nhiều tương tác, thuật toán nền tảng có thể tiếp tục phân phối đến nhiều người hơn. Cơ chế này cũng tác động đến người sản xuất nội dung, bởi khi khán giả đã quen với một mức độ gây sốc, người sáng tạo có thể tìm cách làm nội dung mạnh hơn để tiếp tục thu hút sự chú ý.

Về trách nhiệm pháp lý, PGS.TS Cao Vũ Minh, Trưởng Bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM, lưu ý rằng một nội dung có thể bị đánh giá phản cảm nhưng muốn xử lý phải xác định hành vi cụ thể và căn cứ pháp luật tương ứng. Những nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa hay cổ súy bạo lực có thể đặt ra các trách nhiệm pháp lý khác nhau.

Còn theo Theo ThS - Luật sư Lê Nguyên Hòa, Đoàn luật sư TPHCM, đối với người đăng tải thì tùy tính chất, mức độ và hậu quả, có thể phát sinh trách nhiệm dân sự, hành chính hoặc hình sự. Đối với người chia sẻ, việc xem xét trách nhiệm còn phụ thuộc vào nhận thức, mục đích, mức độ tham gia và hậu quả cụ thể...

Ở góc độ an ninh quốc gia, TS - Đại tá Phan Thanh Long, nguyên Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an nhân dân, Bộ Công an, cho rằng không gian mạng hiện gắn chặt với kinh tế - xã hội, dữ liệu và chủ quyền quốc gia. Bảo đảm an ninh mạng vì thế còn liên quan đến bảo vệ dữ liệu, phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia và tạo môi trường ổn định cho phát triển.