Phú Thọ: Người đánh rơi 110 triệu đồng may mắn được nhận lại tài sản

Khoảng 7h ngày 1/10, anh Nguyễn Hữu Ích, Tổ phó Tổ an ninh trật tự ở xã Sông Lô trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có nhặt được 1 túi vải màu đỏ bên trong có 110 triệu đồng tiền mặt nên báo cáo đến công an xã.

Công an trao trả số tiền cho người dân đánh rơi. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, Công an xã Sông Lô xác minh thông tin, đăng thông báo trên Trang thông tin điện tử Công an xã Sông Lô để tìm kiếm chủ sở hữu.

Qua xác minh, công an xã đã xác định được người đánh rơi tài sản là anh Khổng Văn Nghị, trú tại thôn Cầu Mới, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ. Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, Công an xã Sông Lô đã trao trả đầy đủ tài sản cho anh Nghị.

Nhận lại tài sản bị đánh rơi, anh Nghị bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tình của lực lượng công an xã.