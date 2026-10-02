Khống chế thành công vụ cháy xảy ra tại công ty dệt may ở Nhơn Trạch

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai điều động nhân lực, phương tiện khẩn trương khống chế đám cháy tại phường Nhơn Trạch. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tổ chức trinh sát, xác định vị trí cháy, triển khai đội hình phun nước khống chế ngọn lửa, đồng thời phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở xử lý các khu vực có nguy cơ cháy lan.

Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai triển khai các mũi khống chế đám cháy tại phường Nhơn Trạch. Ảnh: CTV

Do đặc thù cơ sở sản xuất dệt may có nhiều nguyên liệu, vật liệu dễ bắt cháy, lực lượng chữa cháy đã tập trung khoanh vùng, ngăn cháy lan sang các khu vực sản xuất và nhà xưởng lân cận; đồng thời, kiểm tra các khu vực có nguy cơ phát sinh cháy trở lại.

Đến khoảng 21h15 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Thời điểm xảy ra vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.