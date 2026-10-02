Chấp nhận kháng cáo của 3 bị cáo phạm tội chứa mại dâm

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm án, chuyển sang hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với 3 bị cáo cùng phạm tội chứa mại dâm.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (SN 1969, trú phường Nha Trang) chỉ phải chấp hành mức án 5 năm tù; bị cáo Phan Thị Hoài Nhung (SN 1986, trú phường Nha Trang) chỉ chấp hành mức án 4 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1979, trú phường Nam Nha Trang) chấp hành mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Đinh Tiến Sử (sinh năm - SN 1972, trú phường Nha Trang) bị bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 6 năm 3 tháng tù về tội chứa mại dâm, phạt bổ sung 30 triệu đồng, tổng hợp với bản án phúc thẩm trước đó thành 26 năm 9 tháng tù, phạt bổ sung 80 triệu đồng.

Tòa nhận định, đến phiên tòa phúc thẩm, 3 bị cáo Văn Hiếu, Nhung, Thanh Hiếu đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Văn Hiếu, Nhung đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, đủ điều kiện xem xét giảm án; bị cáo Thanh Hiếu có nhiều tình tiết, đáp ứng điều kiện được hưởng án treo. Bị cáo Sử kêu oan nhưng căn cứ các tài liệu, chứng cứ phù hợp với nhau và phù hợp với thực tế khách quan, có thể khẳng định cấp sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội, không oan.

Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án.

Theo hồ sơ, tối 24-10-2017, lực lượng chức năng kiểm tra một khách sạn tại phường Nha Trang, phát hiện 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại 3 phòng. Điều tra cho thấy, khách sạn này thuộc sở hữu của một công ty do Sử là Tổng Giám đốc. Năm 2017, Sử đã thỏa thuận với Văn Hiếu đưa tiếp viên nữ lên tầng 4 khách sạn bán dâm, có thống nhất giá tiền, tỷ lệ ăn chia. Sử cũng thuê các nhân viên để phục vụ hoạt động chứa mại dâm. Trong đó, Thanh Hiếu quản lý nhân viên phục vụ và 2 nhân viên thu ngân; thống kê lượt bán dâm; cuối ngày báo cáo Sử. Nhung làm giám đốc điều hành, có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động khách sạn, trong đó có việc mua bán dâm.

Ngày 18-3-2026, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Khánh Hòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 4 bị cáo cùng về tội chứa mại dâm: Sử 6 năm 3 tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng; Văn Hiếu 5 năm 9 tháng tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Nhung 5 năm 6 tháng tù; Thanh Hiếu 5 năm 3 tháng tù. Sau đó, 4 bị cáo đều kháng cáo.