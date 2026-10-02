Xác định danh tính người đàn ông tử vong trong bụi cây ở phường Tây Nha Trang

Tối 2-10, cơ quan chức năng đã xác định danh tính người đàn ông được phát hiện tử vong tại khu vực Tổ dân phố 19 Đồng Nhơn, phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa là ông N.N.K.M. (SN 1982, trú Tổ dân phố Xuân Lạc 1, phường Tây Nha Trang). Sau khi thân nhân đến nhận dạng, thi thể ông M. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Đến tối 2-10, thân nhân nạn nhân đã đến nhận dạng.

Trước đó, chiều cùng ngày, người dân địa phương vào khu vực này chặt cây về chống chuối trong vườn thì phát hiện một thi thể đang phân hủy bên trong một lùm cây dại; gần đó có 1 xe máy hiệu Wave màu đỏ biển số 79-U1XXXX. Ngay sau đó, người dân trình báo vụ việc cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Tây Nha Trang đã phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, đồng thời xác minh danh tính nạn nhân.

Vụ việc đang được Công an phường Tây Nha Trang phối hợp đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

THÀNH LONG