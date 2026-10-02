Báo tin giả chuyển khoản nhầm 90 triệu đồng, bị phạt 3,5 triệu

Công an xã Tứ Kỳ làm việc với anh P.V.T.

Công an xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng vừa xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với anh P.V.T. (trú tại thôn Quàn, xã Tứ Kỳ) về hành vi cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, anh T. đến cơ quan Công an trình báo đã chuyển khoản nhầm 90 triệu đồng do uống bia say, đồng thời đề nghị hỗ trợ thu hồi số tiền trên.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tứ Kỳ phối hợp với ngân hàng, xác minh và làm việc với các bên liên quan. Kết quả xác minh cho thấy, anh T. tự nguyện chuyển tiền cho người quen mượn, sau đó bịa chuyện chuyển khoản nhầm nhằm tránh mâu thuẫn gia đình.

Làm việc với cơ quan Công an, anh T. đã thừa nhận hành vi cung cấp thông tin sai sự thật. Công an xã Tứ Kỳ ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh T. số tiền 3,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Tứ Kỳ khuyến cáo người dân cung cấp thông tin trung thực khi trình báo, đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ giải quyết vụ việc. Hành vi cố ý báo tin giả, sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.