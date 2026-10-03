Phát hiện, xử lý nhiều vụ sử dụng ma túy

Tại phường Phước Tân, qua kiểm tra cư trú tại một phòng trọ ở khu phố Hương Phước ngày 29-9, Công an phường phát hiện Trần Văn Bay (35 tuổi) tàng trữ một túi nilon chứa chất màu trắng nghi là ma túy đá. Công an phường lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật và bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố tiếp tục điều tra.

Cùng ngày, tại một phòng trọ khác ở khu phố Hương Phước, Công an phường Phước Tân phát hiện Huỳnh Văn Hiền (54 tuổi) và Dương Thị Bích Vân (46 tuổi) đang sử dụng ma túy đá. 2 người bị lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tại xã Phú Riềng, trong quá trình tuần tra ngày 24-9, Công an xã phát hiện Nguyễn Văn Sơn (38 tuổi) đang cất giữ ma túy đá mang đi giao. Khám xét phòng trọ, lực lượng công an tiếp tục phát hiện Lâm Văn Triều (33 tuổi) cùng dụng cụ sử dụng ma túy. Các đối tượng khai nhận trước đó đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ.

Trong khi đó, qua rà soát từ ngày 20-9 đến nay, Công an phường Tân Khai đã đưa 2 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, phát hiện 3 người dương tính với ma túy và làm rõ một trường hợp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an phường cũng xử phạt chủ một nhà trọ 3 triệu đồng do vi phạm quy định về kinh doanh lưu trú.