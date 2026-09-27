Người khách mới trên chuyến xe 461 bắt đầu từ cuộc gặp chẳng mấy dễ chịu giữa một cô sinh viên tên Thư và một anh cảnh sát giao thông, rồi dần mở ra từng câu chuyện về tình thân, trách nhiệm và những ân tình tưởng đã bị thời gian phủ lấp. Thay vì đặt các nhân vật trước những bài học được nói thành lời, tác giả đã để họ trưởng thành qua chính những va chạm thường nhật.

Nhà văn Nguyễn Khắc Cường ký sách cho bạn đọc trẻ tại Đường sách TPHCM. Ảnh: TIỂU TÂN

Bên cạnh hành trình dấn thân của tuổi trẻ, cuốn sách còn chạm đến khoảng lặng xúc động về tình thân. Đường phố và những chuyến xe có thể đưa người trẻ đi rất xa, mở ra những vùng trời mới lạ, nhưng đằng sau mỗi bước chân ấy luôn là sự ngóng chờ lặng lẽ của cha mẹ. Sự háo hức hồn nhiên đôi khi khiến người trẻ lỡ quên mất những lời dặn dò ân cần của đấng sinh thành.

Tác phẩm gợi mở một góc nhìn thấu hiểu: mong mỏi lớn nhất của cha mẹ không phải là con cái phải gặt hái những thành công bằng mọi giá, mà là mong con đi đúng hướng, tuân thủ pháp luật, giữ được sự bình an và biết rằng phía sau luôn có những vòng tay dang rộng đón họ quay về.

Trong không gian đô thị hiện đại, xe bus là phương tiện giao thông công cộng quen thuộc nhất. Dưới ngòi bút của nhà văn, chuyến xe hiện lên như một mô hình thu nhỏ của xã hội, một ẩn dụ đầy sức gợi về hành trình trưởng thành.

Chuyến xe không đơn thuần đưa con người di chuyển qua các trạm dừng địa lý, mà còn chuyên chở những số phận, những góc nhìn và những va đập tâm lý khác nhau. Bước lên xe, mỗi người trẻ vừa là một "người khách mới" hiếu kỳ, vừa phải học cách quan sát thế giới xung quanh để định vị chính mình giữa muôn vàn lựa chọn.

Người khách mới trên chuyến xe 461 như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, rằng dù cuộc sống đô thị có cuộn xoáy và thúc giục đến đâu, việc biết lắng lại để trân trọng tình thân và sống có trách nhiệm với bản thân chính là điểm tựa vững chắc nhất giúp người trẻ tự tin chèo lái chuyến xe đời mình.

“Tôi tin rằng trong sâu thẳm, ai cũng có nhu cầu được chữa lành, khao khát được nhìn thấy những điều tử tế. Trang sách của tôi nỗ lực bày ra những điều ấy như một gợi nhắc người trẻ hãy sống chậm lại...”, nhà văn Nguyễn Khắc Cường bày tỏ.

Nhà văn Nguyễn Khắc Cường hiện sống và làm việc tại TPHCM. Anh từng xuất bản các tác phẩm: Buổi chiều không có tơ trời (năm 1995), Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch (2022, Giải B - Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2023), Kho báu trong thành phố (2023), Nụ hôn dưới vòm cây (2024).