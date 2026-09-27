Theo tình trẻ về Lào Cai ra mắt, Diệp Lâm Anh sẽ khám phá gì ở vùng đất đặc biệt này?

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên đang nhận được sự quan tâm của công chúng sau khi công khai mối quan hệ. Phạm Kiên sinh năm 2000, quê Yên Bái và hiện hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Theo địa giới hành chính hiện nay, quê nhà của anh thuộc tỉnh Lào Cai, gia đình anh đang sinh sống tại xã Lục Yên.

Diệp Lâm Anh đang có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh bạn trai kém 11 tuổi.

Nếu một ngày Diệp Lâm Anh có dịp về quê Phạm Kiên, hành trình có thể bắt đầu từ chính Lục Yên - vùng đất từng được biết đến với tên gọi “miền đất Ngọc”.

Ghé chợ đá quý Lục Yên, khám phá “đặc sản” có một không hai

Nhắc đến Lục Yên, chợ đá quý là một trong những điểm đặc trưng khó bỏ qua. Không giống những khu chợ thông thường, nơi đây bày bán nhiều loại đá quý, đá cảnh và sản phẩm được chế tác từ đá – gắn liền với nghề truyền thống và đời sống kinh tế của người dân địa phương.

Khung cảnh ở chợ đá quý Lục Yên. Ảnh: Dân Trí

Chợ đá quý từng được ví như “linh hồn” của vùng đất Ngọc. Những viên đá với nhiều màu sắc được bày trên bàn, trong khay để khách xem và lựa chọn, tạo nên một khung cảnh khá đặc biệt đối với du khách lần đầu đặt chân tới Lục Yên.

Khung cảnh ở chợ đá quý Lục Yên. Ảnh: Dân Trí

Gia đình Phạm Kiên cũng được biết đến với việc kinh doanh đá quý, đá phong thủy và tranh đá quý tại quê nhà. Vì vậy, nếu theo bạn trai về Lục Yên, Diệp Lâm Anh có thể có thêm một trải nghiệm thú vị khi tìm hiểu nghề gắn với chính vùng đất quê anh.

Xuôi hồ Thác Bà, ngắm “vịnh Hạ Long trên núi”

Rời Lục Yên, hồ Thác Bà là điểm đến phù hợp cho những ai muốn tìm một không gian thiên nhiên rộng lớn. Hồ nằm trong khu vực có liên quan đến Lục Yên và Yên Bình, sở hữu hơn 1.300 đảo lớn nhỏ, tạo nên cảnh quan đặc biệt giữa núi rừng.

Vẻ đẹp thơ mộng của hồ Thác Bà. Ảnh: báo Yên Bái

Du khách có thể trải nghiệm hồ bằng thuyền, ngắm những đảo xanh nằm xen kẽ giữa mặt nước và tìm hiểu cuộc sống của cộng đồng dân cư ven hồ. Các hoạt động trải nghiệm tại khu vực này còn có đạp xe, câu cá, tham quan nghề truyền thống và khám phá đời sống bản địa.

Bến cảng du lịch Ruby trên hồ Thác Bà. Ảnh: báo Yên Bái

Nếu đã quen với nhịp sống sôi động của thành phố, một chuyến đi giữa không gian núi non, sông nước như vậy có thể mang đến cho Diệp Lâm Anh một góc nhìn rất khác về quê bạn trai.

Thử những món ăn dân dã của vùng hồ

Không chỉ có cảnh đẹp, khu vực hồ Thác Bà còn hấp dẫn bởi những món ăn gắn với đời sống của đồng bào địa phương. Trong các trải nghiệm du lịch cộng đồng, du khách có thể thưởng thức gà nướng, cá nướng, xôi, nộm hoa chuối rừng, thịt gà nấu măng chua hay gỏi cá.

Quê nhà Phạm Kiên có vô số món đặc sản thú vị. Ảnh: Dân Việt

Những món ăn này không quá cầu kỳ nhưng sử dụng nhiều nguyên liệu quen thuộc của núi rừng và sông nước. Một bữa cơm bên nhà sàn, thưởng thức món địa phương sau một ngày khám phá cảnh sắc cũng có thể trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Tìm một Lục Yên khác giữa núi rừng

Ngoài chợ đá quý và hồ Thác Bà, Lục Yên còn có nhiều điểm đến gắn với thiên nhiên và văn hóa như chùa tháp Hắc Y, đền Đại Cại, suối Tiên, suối Ngọc Bích, thác Nà Kèn hay các hang động.

Điều thú vị của vùng đất này nằm ở sự kết hợp giữa cảnh quan núi rừng, văn hóa bản địa và nghề truyền thống. Vì vậy, chuyến về quê Phạm Kiên nếu có dịp diễn ra sẽ không chỉ đơn thuần là một chuyến “ra mắt” gia đình mà còn có thể trở thành hành trình khám phá một vùng đất khá khác biệt của Lào Cai hiện nay.

Từ chợ đá quý đến hồ Thác Bà, từ những món ăn dân dã đến cảnh sắc núi rừng, quê Phạm Kiên có đủ những trải nghiệm để một chuyến đi ngắn trở nên thú vị. Và với Diệp Lâm Anh, nếu có dịp về thăm quê bạn trai, đây cũng là cơ hội để hiểu thêm về nơi anh sinh ra và lớn lên.