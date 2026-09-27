Giáo dục, thắp sáng ngọn lửa yêu nước

Hiểu lịch sử để thêm trân trọng

Trước mô hình tái hiện nhà tù Côn Đảo tại Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu, Nguyễn Thùy Trang, học sinh lớp 6/2, Trường THCS Nguyễn An Ninh, đứng lặng khá lâu. Không gian mô phỏng những phòng giam, điều kiện sống khắc nghiệt của người tù khiến em có cảm giác “rùng mình”.

Thùy Trang cho biết em ấn tượng với sự chịu đựng và ý chí của những chiến sĩ cách mạng từng bị giam giữ tại Côn Đảo. “Nhìn những hình ảnh ấy, em càng trân trọng cuộc sống hôm nay và tự nhắc mình luôn phải cố gắng học tập thật tốt”, Thùy Trang bày tỏ.

Đoàn viên thanh niên xã Châu Pha hỗ trợ sửa chữa đường dây điện cho gia đình bà Nguyễn Thị Xê ﻿(ấp Tân Lễ, xã Châu Pha, TPHCM). Ảnh: TRÚC GIANG

Trong tháng 8-2026, 120 thiếu nhi ở xã Châu Pha đã có chuyến về nguồn tại Khu di tích Tượng đài Anh hùng - liệt sĩ Võ Thị Sáu, xã Đất Đỏ, TPHCM. Tại đây, trước tượng đài người nữ anh hùng của quê hương Đất Đỏ, các em chăm chú lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và sự hy sinh của chị Võ Thị Sáu. Hình ảnh người con gái Đất Đỏ kiên cường chiến đấu, giữ trọn khí tiết của người chiến sĩ cách mạng và anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ đã để lại nhiều xúc động trong lòng các em.

Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Châu Pha, cho biết em xúc động, tự hào và khâm phục trước lòng dũng cảm, ý chí kiên cường của Anh hùng - liệt sĩ Võ Thị Sáu. “Qua câu chuyện về chị Võ Thị Sáu, em tự nhắc mình phải phấn đấu học tập, khi gặp khó khăn thì không nên sợ hãi hay bỏ cuộc mà phải dũng cảm vượt qua”, Phương Anh nói.

Theo cô Võ Thị Bích Đào, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Nguyễn An Ninh, việc đưa học sinh đến bảo tàng, di tích giúp các em có thêm trải nghiệm sinh động ngoài bài học trên lớp. Những câu chuyện, nhân vật, hình ảnh, địa danh được giới thiệu trực tiếp... giúp học sinh hình dung rõ hơn về những nội dung đã học. Từ đó, các em thêm trân trọng lịch sử, biết ơn những thế hệ đi trước và ý thức hơn về trách nhiệm của mình.

Những việc làm từ lòng biết ơn

Cùng với những chuyến về nguồn, hàng trăm đoàn viên, thanh niên ở phường Bà Rịa, xã Đất Đỏ, xã Châu Pha và nhiều địa phương thường đến các nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm, khu di tích lịch sử để dọn dẹp, chăm sóc và thắp hương tri ân vào những dịp lễ, tết.

Tại đây, các bạn trẻ cùng nhau nhặt lá, lau dọn bia mộ, chăm sóc hoa, cây xanh, giữ gìn khuôn viên sạch sẽ, trang nghiêm. Với nhiều người, những việc làm ấy cũng là dịp được nhắc nhớ về những người đã hy sinh cho quê hương, đất nước.

Bên cạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các cơ sở Đoàn tại TPHCM còn thực hiện nhiều công trình phục vụ cộng đồng như: xây dựng tuyến đường thông minh, thắp sáng đường quê, xây cầu dân sinh và nhiều công trình thanh niên.

Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, đoàn viên phường Bà Rịa, chia sẻ, mỗi lần đến nghĩa trang, tự tay quét dọn, lau bia, chăm sóc phần mộ và thắp hương, chị cảm thấy vui vì được chung tay chăm sóc, gìn giữ nơi an nghỉ của các liệt sĩ. Với chị, đó cũng là cách để bày tỏ sự tri ân và nhắc nhở bản thân sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, xã hội. “Tôi mong sẽ có nhiều cơ hội góp sức trẻ, làm những điều ý nghĩa cho cộng đồng”, Thanh Trúc nói.

Những ngày lễ, tết, đoàn viên, thanh niên xã Châu Pha lại đến thăm hỏi bà Nhan Thị Tấm (là vợ liệt sĩ, ở ấp Bàu Phượng). Khi thì các bạn giúp bà dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, lúc cùng bà nấu một bữa cơm nghĩa tình. Nấu nướng, dọn dẹp xong, mọi người lại quây quần bên mâm cơm ấm cúng, vừa ăn vừa trò chuyện với bà Tấm. Qua những câu chuyện bên mâm cơm, các bạn trẻ có dịp lắng nghe, hiểu thêm về cuộc sống của bà.

“Các cháu đến thăm, cùng dọn dẹp nhà cửa rồi ở lại ăn bữa cơm, trò chuyện với tôi là tôi vui lắm rồi”, bà Tấm cho biết.

Ở ấp Tân Lễ, xã Châu Pha, bà Nguyễn Thị Xê, 78 tuổi, cũng thường đón nhiều bạn trẻ đến nhà. Hệ thống điện trong nhà bà đã xuống cấp, một số bóng đèn, dây điện và ổ cắm nguy cơ mất an toàn. Đoàn viên, thanh niên đến kiểm tra từng chỗ, thay bóng đèn, xử lý lại đường dây điện, ổ cắm và hướng dẫn bà cách sử dụng điện an toàn.

Bà Xê là một trong 5 gia đình chính sách trên địa bàn được đội hình “Kỳ nghỉ hồng” xã Châu Pha phối hợp với các đơn vị hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện trong tháng 7 vừa qua. Sau khi được sửa chữa, hệ thống điện trong nhà đã an toàn hơn, bà Xê cũng yên tâm trong sinh hoạt và vui vì các bạn trẻ vẫn nhớ đến, dành thời gian đến thăm gia đình bà.

Từ những việc làm cụ thể, chị Phạm Thị Thường, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Châu Pha, cho biết, các hoạt động tri ân giúp người trẻ có thêm cơ hội gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện về lịch sử và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Qua đó, các bạn biết trân trọng hơn cuộc sống hôm nay.

“Với người trẻ hôm nay, nhớ về lịch sử không chỉ để tự hào, mà còn để biến niềm tự hào ấy thành hành động tri ân, góp sức dựng xây thành phố và đất nước bằng những việc làm thiết thực”, chị Phạm Thị Thường khẳng định.