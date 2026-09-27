Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dọn rác, trải nghiệm cào ngao trên bãi biển

Với nhiều thí sinh, đây là lần đầu họ đi chân đất trên nền cát ẩm, tự tay cào tìm những con ngao nằm dưới lớp cát. Không khí buổi sáng sớm cùng khung cảnh biển Vân Đồn tạo nên một trải nghiệm khác biệt so với lịch trình tập luyện thường ngày tại nhà chung.

Đây cũng là một trong những trải nghiệm đời thường đáng nhớ nhất của 53 thí sinh kể từ khi bước vào hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026, đó là trực tiếp làm một công việc gắn với cuộc sống của người dân bản địa. Trải nghiệm thực tế giúp họ thêm hiểu hơn về cuộc sống thường nhật của những người gắn bó với nghề chài lưới và các công việc mưu sinh trên biển.

Không ít thí sinh ban đầu nghĩ công việc cào ngao khá đơn giản. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp thực hiện, họ nhận ra để tìm được ngao dưới lớp cát không dễ dàng. Biết quan sát, lựa chọn vị trí và thao tác đúng là những yếu tố phải có với nghề cào ngao.

Việc tự tay tìm từng con ngao cũng khiến các thí sinh hiểu hơn về công việc của người dân vùng biển. Đằng sau những sản vật quen thuộc trên bàn ăn là công sức và thời gian của những người bám biển mưu sinh.

Từ những phút đầu còn bỡ ngỡ, nhiều thí sinh hào hứng khoe thành quả của mình. Những chuyến trải nghiệm như cào ngao trên biển mang đến sự hào hứng cho các cô gái, giúp họ được vận động, hít thở không khí biển vào sáng sớm và tạm gác những áp lực của cuộc thi.

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Sau thời gian thử cào ngao, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục cùng đoàn viên địa phương dọn rác trên bãi biển. Các cô gái chia nhau từng khu vực, thu gom những loại rác còn sót lại trên bãi cát. Họ có thêm cơ hội trò chuyện và làm việc cùng các đoàn viên, thanh niên địa phương.

Các cô gái Hoa hậu Việt Nam mong du khách khi đến Vân Đồn tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cũng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi và chung tay giữ gìn những bãi biển sạch đẹp.

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Hoạt động này nối dài chuỗi trải nghiệm cộng đồng mà các thí sinh đã tham gia trong hành trình năm nay. Từ những chuyến đi thiện nguyện, hoạt động với trẻ em đến các chương trình hướng tới cộng đồng, các cô gái có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhóm người và nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Đây cũng là cách để 53 cô gái nhìn nhận hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 ở một góc độ rộng hơn. Cuộc thi không chỉ là những bước catwalk, trang phục, ánh đèn sân khấu hay chiếc vương miện. Đó còn là hành trình trải nghiệm, kết nối và đồng hành với cộng đồng.