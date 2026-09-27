Phường Lào Cai tuyệt đẹp trong sương thu

Vào thời điểm cuối tháng 9, phường Lào Cai thời tiết thường xuất hiện mây và sương từ những triền núi theo gió tràn xuống, bao phủ nhiều khu vực của phường. Nhìn từ trên cao, cả đô thị như được phủ một lớp voan trắng mỏng. Những dãy nhà cao tầng nhô lên giữa biển mây, xa xa là những ngọn núi chỉ còn thấp thoáng trong màn sương.

Có những khoảnh khắc, ranh giới giữa phố, sông và núi như hòa vào nhau, tạo thành bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp giữa lòng đô thị.

Đặc biệt, khu vực ven sông Hồng mang vẻ đẹp riêng. Mây thấp lững lờ ngang những cây cầu, phủ lên mặt sông một màu trắng bạc

Dọc các tuyến phố, cảnh vật trở nên khác lạ. Những hàng cây, mái nhà và ánh đèn đường ẩn hiện trong làn sương sớm.

Dãy núi trùng điệp, dòng sông uốn lượn và những khu phố nhỏ ẩn hiện trong sương tạo nên một khung cảnh hài hòa, vừa hiện đại, vừa hoang sơ.

Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua làn sương, cả một không gian đô thị phường Lào Cai bừng thức đầy sức sống.

Phường Lào Cai chìm trong màn sương mờ ảo, tạo nên khung cảnh đầy thơ mộng

Phường Lào Cai là đô thị năng động với những công trình hiện đại, lại còn sở hữu nét quyến rũ của thiên nhiên hùng vĩ.

Giữa đô thị đang từng ngày đổi mới, khoảnh khắc mây ngang qua phố mang đến một nét chấm phá đặc biệt – bình yên, mềm mại và đầy sức gợi. Đó cũng là vẻ đẹp rất riêng của Lào Cai trong những ngày đất trời giao mùa.

Ngày mới bắt đầu với dòng người, phương tiện qua lại, nhưng dường như chậm hơn giữa không gian bảng lảng của sương mây.

Khi mặt trời lên cao, những tia nắng bắt đầu xuyên qua lớp mây dày. Sương dần tan, từng ngõ phố, mái nhà và các công trình đô thị ở phường Lào Cai hiện ra với nhịp sống sôi động thường ngày.