Mùa trăng kể chuyện văn hóa

Worshop làm đèn lồng giấy dó tại Anmira Hội An - Village of Arts & Culture. Ảnh: ĐVCC

Từ ký ức dân gian đến nghề thủ công, từ những cuộc vui của trẻ nhỏ đến câu chuyện giao thương và gặp gỡ văn hóa, du khách không chỉ đến để xem một đêm hội, mà có thể bước vào và chạm đến những lớp văn hóa ẩn giấu bên trong ngày Tết trông trăng.

Chạm vào chất liệu dân gian

Tổ chức tại Anmira Hội An - Village of Arts & Culture, “Dó Paper Lantern Workshop” đưa nghệ sĩ Nguyễn Đức Phương gặp gỡ du khách qua trải nghiệm tạo tác những chiếc đèn lồng bằng giấy dó.

Trải nghiệm ấy bắt đầu từ một hình ảnh vốn đã quen thuộc với Hội An.

Hiện diện ở thương cảng này từ khoảng cuối thế kỷ XVI, gắn với quá trình giao thương và định cư của các cộng đồng người Hoa, đèn lồng dần trở thành một phần đời sống phố Hội, xuất hiện trong nhà, hội quán, không gian thờ tự và các dịp lễ hội. Đặc biệt vào những ngày rằm và Trung thu, ánh đèn đi cùng rước đèn, trình diễn Thiên Cẩu và các chương trình nghệ thuật, trở thành một phần ký ức văn hóa của phố cổ.

“Mùa trăng năm nay, Anmira tiếp nối câu chuyện ấy bằng một cách kết hợp lồng đèn và chất liệu giấy dó truyền thống”, đại diện Anmira Hội An cho biết. Từ hình ảnh quen thuộc của phố Hội, chiếc đèn được kể lại bằng một chất liệu từng hiện diện sâu trong đời sống người Việt, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa văn hóa Hội An và nghề thủ công truyền thống.

Giấy dó cũng là chất liệu gắn với hành trình sáng tác của nghệ sĩ Nguyễn Đức Phương. Nhiều năm tìm hiểu, thử nghiệm, anh quan tâm đến khả năng lưu giữ dấu vết thủ công của loại giấy này. Những chiếc đèn được Phương thực hiện tại Anmira giữ vẻ mộc của giấy, đồng thời gợi nhắc về một chất liệu quen thuộc trong đời sống xưa.

Đến workshop, câu chuyện ấy được trao lại cho du khách. Người tham gia chậm lại bên khung tre, những lớp giấy dó và màu vẽ, tự tay hoàn thiện chiếc lồng đèn của mình. Khi ánh sáng xuyên qua lớp giấy mỏng, những đường nét riêng hiện lên, chiếc đèn lồng không chỉ lưu giữ vẻ đẹp của nghề thủ công truyền thống mà còn lưu giữ kỷ niệm về một mùa trăng.

Chuỗi Minishow trong chương trình "Trung thu Thương Cảng". Ảnh: ĐVCC

Bước vào những mùa trăng xưa

Rời không gian phố Hội, câu chuyện Trung thu theo chân du khách về phía những ngọn đồi phía tây Đà Nẵng.

Khi trăng tháng Tám lên, tiếng trống hội theo gió vọng qua núi rừng, những chiếc đèn lần lượt sáng trong tay trẻ nhỏ, và một mùa Trung thu tưởng đã nằm lại đâu đó trong ký ức bỗng hiện về bằng những âm thanh, ánh sáng rất đỗi quen thuộc.

Ông Huỳnh Tấn Pháp, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Toom Sara, gọi đó là một mùa Trung thu “neo lại nơi non ngàn”. Cái neo nằm ở những điều tưởng nhỏ bé: ánh trăng thật, ngọn lửa, tiếng trống và khoảng thời gian cả nhà cùng ngồi bên nhau.

Từ những ký ức ấy, “Trống hội trăng rằm” được Toom Sara dựng thành một hành trình kéo dài từ ban ngày đến khi trăng lên. Du khách làm quen với tre, đan lát, thổ cẩm, tham gia những trò chơi và rồi hòa vào đêm hội với rước đèn, múa lân, lửa trại.

Những hoạt động nằm giữa núi rừng và những chất liệu văn hóa quen thuộc của Toom Sara. Trẻ nhỏ tự tay làm đồ chơi, í ới đua những chiếc xe lon lách cách, chạy theo đoàn lân; người lớn có thêm một khoảng thời gian cùng chơi, cùng ăn và ngồi lại dưới trời đêm. “Trung Thu tại Toom Sara là hành trình trở về - về với tuổi thơ, với ánh trăng, ngọn lửa và nụ cười hồn nhiên”, ông Pháp nói.

Nếu Toom Sara đưa du khách trở về một mùa trăng của tuổi thơ, thì ở Đảo Ký ức Hội An, ký ức ấy được đặt vào câu chuyện Faifo - thương cảng từng là nơi nhiều dòng người và nền văn hóa gặp gỡ.

Rước đèn ông sao tại Công viên ký ức Hội An. Ảnh: ĐVCC

Suốt một tuần, “Trung thu Thương cảng - Đêm trăng ký ức, giao hòa năm châu” mở ra không khí hội qua đại cảnh “Trăng Thương Cảng”, các minishow, hoạt động làm bánh, làm đèn và rước đèn.

Trên con đường dẫn vào khu Thương Điếm, những dãy đèn lồng nối dài. Tiếng trống hội hòa vào đoàn lân, Chị Hằng, Chú Cuội và dòng trẻ nhỏ. Phía sau những ánh đèn ấy là câu chuyện về Faifo của nhiều thế kỷ trước - một nơi mà những cuộc gặp gỡ trên hành trình giao thương đã góp phần tạo nên diện mạo đa văn hóa của phố Hội hôm nay.

Theo ông Nguyễn Xuân Hà, đại diện Công viên Ký ức Hội An, các minishow sử dụng âm nhạc, vũ điệu và trình diễn tương tác để kể lại hành trình khoảng 400 năm của thương cảng, từ giao thương đến sự hình thành một đô thị đa văn hóa.

Đến cuối đêm, nhịp hội chậm lại bên Hồ Liên Hoa. Sau tiếng trống, ánh đèn và dòng người rước hội là nghi thức viết lời ước, thả hoa đăng. Những đóa hoa lặng lẽ trôi trên mặt nước, ánh nến nhỏ chao nghiêng theo dòng, đưa Trung thu trở về với khoảng lặng của đoàn viên.

Từ giấy dó, khung tre đến tiếng trống lân, bánh Trung thu, hoa đăng và câu chuyện về thương cảng…, những chất liệu quen thuộc của đời sống được đưa vào hành trình du lịch bằng những trải nghiệm cụ thể. Văn hóa vì thế không còn là câu chuyện được kể, mà trở thành điều mỗi người có thể trực tiếp chạm vào và cảm nhận.

Để rồi từ những trải nghiệm giản dị ấy, những mùa trăng xưa tiếp tục có thêm người kể, người nghe và những ký ức mới. Văn hóa vì thế cũng tiếp tục được trao truyền qua những cuộc gặp gỡ và hành trình của hôm nay.