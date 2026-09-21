Người dân giao nộp vũ khí
Thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Công an xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng) đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Qua đó, ngày 20-9, Công an xã Tam Xuân cho biết, một người dân vừa tự giác giao nộp 1 khẩu súng tự chế. Đây là hành động thiết thực, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nguoi-dan-giao-nop-vu-khi-post358238.html