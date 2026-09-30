Dẹp vấn nạn clip nhảm độc hại

Hậu họa của tệ trạng này là khôn lường. Việc đăng tải, lan truyền rộng rãi những clip này với hàng triệu người đăng ký, theo dõi, bình luận, chia sẻ đã gây ra nhận thức lệch lạc cho người xem, đặc biệt với nhóm thanh, thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, hoàn thiện nhận thức pháp luật. Từ đó làm gia tăng xu hướng sai lầm coi bạo lực là cách thức giải quyết mâu thuẫn; thúc đẩy hiện tượng “bắt chước, làm theo” như tội phạm trong clip; ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hình ảnh, uy tín tổ chức, cá nhân; làm băng hoại văn hóa, đạo đức, kỷ cương xã hội.

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp công an một số địa phương đã quyết liệt dẹp vấn nạn này. Tại một địa phương, công an bắt nhóm đối tượng thường xuyên đăng tải các clip cổ xúy, kích động người xem thực hiện hành vi vi phạm, thể hiện lối sống phi pháp, coi thường pháp luật…

Bị điều tra về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288 Bộ luật Hình sự, các đối tượng khai đã sản xuất, đăng tải các clip mang tính bạo lực, sử dụng dao, súng giải quyết mâu thuẫn, dẫn dụ làm theo lối sống và hình ảnh “giang hồ”… nhằm thu hút nhiều người đăng ký, theo dõi, “câu view, câu like”; để được nền tảng ứng dụng từ nước ngoài trả tiền. Các đối tượng có sự bàn bạc, chuẩn bị, câu kết chặt chẽ; phân công “đạo diễn”, phân cảnh, đạo cụ; bàn bạc với đối tượng từng nhiều lần vào tù ra tội tham gia đóng phim để “nổi tiếng”. Những clip độc hại do các đối tượng “sản xuất”, phát tán đã có hàng triệu lượt xem, tương tác.

Với một vụ án khác bị điều tra về tội danh tương tự, các đối tượng khai đã bàn bạc, thống nhất phân vai, dàn dựng kịch bản, quay clip đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, bài lá, lồng ghép nội dung quảng cáo thiết bị cờ bạc với mục đích bán các dụng cụ, thiết bị gian lận cho việc đánh bạc… Theo xác minh ban đầu, chỉ 8 đối tượng trong một thời gian không dài, đã đăng tải gần 800 clip xấu độc.

Về vấn đề này, ngày 25/9 vừa qua, Cục Điện ảnh (Bộ VH,TT&DL) đã có Công văn 1919/ĐA-VP gửi các DN, tổ chức phổ biến phim (PBP) trên mạng, quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian, kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng PBP. Công văn nêu rõ, theo Luật Điện ảnh và Nghị định 131/2022/NĐ-CP, chủ thể được phép PBP trên mạng là DN, tổ chức phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim; phải bảo đảm các điều kiện như có hội đồng phân loại phim; có phương án sửa đổi, cập nhật kết quả phân loại phim; có phương án kỹ thuật và quy trình tạm dừng PBP, gỡ bỏ phim… Trước khi PBP, các chủ thể phải thông báo thông qua hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên mạng; hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo; áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ trẻ em và để người dùng báo cáo phim vi phạm...

Như vậy, theo quy định pháp luật, rất nhiều người đã, đang vi phạm khi tự ý tung clip lên mạng; cần tự chấn chỉnh ngay lập tức. Những vụ án nêu trên là lời cảnh tỉnh đến mọi người dùng mạng xã hội: Đừng say sưa với mạng ảo để rồi vi phạm thật, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.