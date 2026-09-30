Mua hóa đơn trái phép, trốn thuế, Giám đốc và kế toán Công ty Lý Tuấn bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa mở rộng điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” liên quan Phạm Thị Minh Lý, Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn, qua đó phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh.

Bà Phạm Thị Minh Lý - Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn - bị khởi tố bổ sung tội trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn - Ảnh: Công an Quảng Ngãi.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong giai đoạn 2021-2025, để hợp thức hóa các khoản hàng hóa, dịch vụ đầu vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, Phạm Thị Minh Lý và Nguyễn Thị Như Ý (42 tuổi), kế toán trưởng Công ty TNHH Lý Tuấn, đã chủ động liên hệ với Nguyễn Tường Thi (41 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng).

Cơ quan điều tra xác định Thi trực tiếp thành lập và điều hành nhiều công ty, sau đó bán số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng cho Lý và Ý. Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn được xác định hơn 20 tỷ đồng.

Sau khi mua hóa đơn, Lý và Ý bị cáo buộc đã hạch toán, kê khai và báo cáo thuế nhằm hợp thức hóa các khoản chi phí đầu vào, qua đó làm giảm số tiền thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bổ sung vụ án, đồng thời khởi tố bổ sung bị can Phạm Thị Minh Lý và Nguyễn Thị Như Ý về các tội “mua bán trái phép hóa đơn” và “trốn thuế”.

Nguyễn Tường Thi cũng bị khởi tố về tội “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.