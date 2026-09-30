Kết luận điều tra bổ sung vụ án tại Công ty Egroup: 'Shark' Thủy và đồng phạm lừa 8.459 tỷ đồng của 10.123 người

Trước đó, hồi tháng 8/2026, VKSND tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu CQĐT làm rõ một số nội dung như: Tổng số bị hại, tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt; số tiền chiếm đoạt của từng bị hại; số tiền mỗi bị can phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi lừa đảo.

KLĐT bổ sung xác định, từ 2014, do cần tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Thủy đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (GĐ Tài chính Cty Egroup, Kế toán trưởng Cty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Cty Egroup) nâng khống vốn điều lệ Cty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Việc này giúp Cty Egroup tạo doanh thu khống (khoảng 70% doanh thu hàng năm) để xây dựng hình ảnh Egroup “hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao” nhằm thu hút được nhiều tiền của nhiều người.

Dù không có tài sản hay năng lực tài chính, Thủy vẫn chỉ đạo Cty CP Anh ngữ Apax, Cty CP Phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non Steame trên toàn quốc; thuê giáo viên trong và ngoài nước tổ chức giảng dạy nhằm tạo sự chú ý, thu hút nạn nhân.

Nhân viên kinh doanh được tập huấn chào mời, đưa người dân đến Egroup, Egame tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động, mời ký hợp đồng mua CP. Các “nhà đầu tư” được giới thiệu “việc đầu tư vào lĩnh vực giáo dục có thể mang lại lợi nhuận ổn định 15 - 20%/năm).

Sau khi thuyết phục được nạn nhân, Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng CP, biên bản thanh lý, “thỏa thuận hợp tác chiến lược” theo mẫu. Các văn bản thể hiện Thủy chuyển nhượng CP Egroup với giá 38.000 đồng/CP và “cam kết sau một năm sẽ mua lại với giá 42.000 đồng/CP”.

Thời gian đầu, khi lượng khách và số tiền huy động chưa lớn, các khoản đến hạn vẫn được trả. Tuy nhiên, sau đó các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non trong “hệ sinh thái” Egroup lần lượt đóng cửa, lượng khách hàng mới giảm khiến nguồn tiền thu vào không còn đủ trả các hợp đồng đến hạn. Thủy chỉ đạo 23 quản lý, trưởng nhóm phụ trách 341 nhân viên kinh doanh lấy tiền của nạn nhân mới để trả cho nạn nhân cũ. Theo đó, 70% số tiền huy động từ người mới được dùng để trả cho những “nhà đầu tư” cũ còn dư nợ, 30% còn lại nộp về Cty.

KLĐT xác định số tiền huy động trên không được đầu tư vào hoạt động kinh doanh giáo dục, không được sử dụng đúng mục đích huy động vốn; mà được quản lý, theo dõi riêng, không hạch toán vào báo cáo thuế và báo cáo tài chính gửi cơ quan chức năng. Đến khi vụ án bị phát hiện, Egroup và Egame đã mất cân đối tài chính, không còn khả năng trả tiền cho các “nhà đầu tư”.

KLĐT xác định Thủy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; đã cùng các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt của 10.123 bị hại hơn 8.459 tỷ đồng.

Cũng theo KLĐT, thực hiện yêu cầu, chỉ đạo của Thủy, bà Lê Thị Thanh Hiền (vợ Thủy) và ông Nguyễn Ngọc Khánh (Phó TGĐ Egroup) ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 bất động sản của 9 bị hại, sau đó ký hợp đồng thế chấp các bất động sản này tại ngân hàng. Kết quả xác minh cho rằng bà Hiền và ông Khánh không biết, không liên quan việc Thủy bán CP khống để chiếm đoạt; khi đứng tên nhận chuyển nhượng bất động sản của các bị hại cũng không được hưởng lợi; vì vậy không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự với những cá nhân liên quan việc đứng tên tài sản.