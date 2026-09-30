Phúc thẩm vụ kiện đòi lại đất đã được cấp sổ đỏ gần 30 năm

Như PLVN đã thông tin, tranh chấp liên quan các thửa đất ban đầu mang số 450, 451, 452, 479, tờ bản đồ số 9, tại xã Xuân Vinh, huyện Long Khánh cũ, nay là phường Bảo Vinh, TP Đồng Nai. Qua nhiều năm, các thửa đất được hợp thửa, tách thửa, đổi số, chuyển nhượng, tặng cho, cấp đổi nhiều giấy chứng nhận.

Nguyên đơn cho rằng ông Đăng chỉ được nhờ trông coi, quản lý đất trong thời gian bà B ra nước ngoài, không phải là người nhận chuyển nhượng toàn bộ đất. Bị đơn cho rằng đã nhận chuyển nhượng đất, trực tiếp kê khai, canh tác, thực hiện nghĩa vụ tài chính và được cấp sổ đỏ gần 30 năm trước. Năm 2021, bà B yêu cầu ông Đăng giao lại đất nhưng không được chấp nhận nên tố cáo, rồi khởi kiện.

Tháng 3/2026, TAND Đồng Nai xử sơ thẩm, buộc phía ông Đăng trả lại hai thửa đất 55 và 56; với các diện tích còn lại đã trải qua giao dịch chuyển quyền, ông Đăng phải trả giá trị QSDĐ. Sau khi đối trừ công sức quản lý, giữ gìn, giá trị tài sản trên đất, cấp sơ thẩm buộc ông Đăng trả nguyên đơn hơn 4,18 tỷ đồng. Tòa cũng tuyên hủy sổ đỏ với thửa đất 56…

Bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị cấp phúc thẩm đánh giá đầy đủ quá trình SDĐ, các hồ sơ kê khai quyết định công nhận QSDĐ, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Bị đơn cho rằng nguyên đơn không có bất kỳ tài liệu, chứng cứ gì để chứng minh QSDĐ hợp pháp mà chỉ dựa vào lời khai của một số người được nhờ đứng ra làm chứng; và một đoạn băng ghi hình không rõ thời gian, nguồn gốc. Bị đơn mong muốn xem xét áp dụng Án lệ 35 để giải quyết với sự việc.

Phía bị đơn cũng đề nghị xem xét Quyết định không khởi tố vụ án số 60 ngày 27/10/2023 của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai, cùng kết luận giám định chữ viết, chữ ký trong một số hồ sơ chuyển QSDĐ; các tài liệu này cần được đánh giá trong tổng thể quá trình đăng ký, sử dụng và cấp sổ đỏ kéo dài nhiều năm.