Lĩnh án 22 năm 6 tháng tù vì bán ma túy, tàng trữ súng và pháo nổ

Theo nội dung vụ án, từ tháng 3/2025, Hà nhiều lần mua bán ma túy với Vũ Quốc Long nhằm kiếm lời. Trong 3 lần giao dịch đầu, Hà đã bán cho Long tổng cộng 48g methamphetamine. Đến lần thứ tư, Long tiếp tục đặt mua 10g ma túy nhưng chưa kịp nhận hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Không chỉ mua bán methamphetamine, tháng 8/2025, Hà còn bán ketamine cho Đoàn Minh Quang.

Tối 13/11/2025, khi Hà có mặt tại khu vực phường Hồng Gai, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra và phát hiện trong túi đeo của Hà một khẩu súng cùng nhiều viên đạn. Khẩu súng có 6 viên đạn trong ổ quay và 9 viên đạn khác.

Kết quả giám định xác định khẩu súng thuộc loại vũ khí quân dụng và vẫn còn khả năng bắn. Đây là một trong những tình tiết khiến hành vi của Hà bị xử lý thêm về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng kiểm tra những ô tô Hà sử dụng và phát hiện, thu giữ nhiều túi ma túy. Đáng chú ý, trong cốp một chiếc xe còn có 9 hộp pháo hoa nổ với tổng khối lượng 13,3kg. Hà khai mua số pháo này để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo cáo trạng, tổng khối lượng ma túy Hà mua bán và cất giữ nhằm mục đích bán là 108,788g, gồm methamphetamine, ketamine và hỗn hợp các chất ma túy khác.

Căn cứ hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thái Hà 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và 12 tháng tù về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Tổng hợp hình phạt, Lê Thái Hà phải chấp hành 22 năm 6 tháng tù.