Cảnh giác thủ đoạn mạo danh cán bộ lừa mua hàng cho cơ quan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, ngày 30/9/2026, Công an phường Mạo Khê tiếp nhận thông tin trình báo của anh Đ.V.T., trú tại phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh về việc có 01 đối tượng sử dụng mạng xã hội liên hệ, tự xưng là cán bộ đang công tác tại 01 bệnh viện trên địa bàn để đặt mua 50 bộ giá inox. Trong quá trình trao đổi, đối tượng tiếp tục đưa ra nhu cầu mua 176 chiếc giường với tổng giá trị 985,6 triệu đồng. Để tạo lòng tin, đối tượng gửi hình ảnh thể hiện việc chuyển tiền đặt mua hàng qua tài khoản ngân hàng, đồng thời đề nghị anh T. chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của bên cung cấp hàng với lý do “xác nhận giao dịch”, cam kết sẽ hoàn trả số tiền này sau khi hoàn tất việc mua bán.

Nhận thấy giao dịch có nhiều dấu hiệu bất thường, đặc biệt là yêu cầu chuyển trước một khoản tiền lớn vào tài khoản của bên thứ ba, anh Đ.V.T. đã cảnh giác, không thực hiện chuyển tiền và chủ động trình báo Công an phường Mạo Khê. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường đã kịp thời nắm tình hình, hướng dẫn anh T. dừng giao dịch, không tiếp tục cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã xác thực cho đối tượng. Nhờ đó, nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đã được ngăn chặn kịp thời.

Cán bộ Công an phường Mạo Khê làm việc với anh Đ.V.T.

Qua vụ việc cho thấy, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thường lợi dụng danh nghĩa cán bộ, nhân viên của cơ quan, đơn vị để tạo dựng lòng tin, sau đó đưa ra những giao dịch có giá trị lớn và yêu cầu chuyển tiền trước dưới nhiều lý do. Đáng chú ý, hình ảnh giao dịch chuyển khoản, sao kê hoặc giấy tờ được gửi qua mạng xã hội có thể bị làm giả nhằm đánh lừa người dân.

Trước tình hình trên, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch mua bán trực tuyến, nhất là những đơn hàng có giá trị lớn. Người dân cần chủ động xác minh danh tính, thông tin công tác của người liên hệ; tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản của bên thứ ba khi chưa xác minh rõ mục đích và tính hợp pháp của giao dịch; không tin tưởng tuyệt đối vào hình ảnh sao kê, giấy báo chuyển tiền do đối phương cung cấp.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh dừng giao dịch, chủ động liên hệ với cơ quan, đơn vị liên quan qua kênh chính thức để xác minh và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ. Sự cảnh giác, chủ động phòng ngừa của mỗi người dân sẽ góp phần hạn chế nguy cơ bị lừa đảo, bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh, trật tự trên không gian mạng.