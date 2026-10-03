Trốn thuế hơn 2 tỉ đồng, một Giám đốc ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 3.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Tấn Đạt (59 tuổi, ở xã An Thạnh, TP. Cần Thơ), để điều tra về hành vi trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với ông Võ Tấn Đạt. Ảnh: Công an TP. Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, năm 2021, ông Đạt giữ vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và cơ khí Thành Đạt. Trong quá trình điều hành hoạt động Công ty, ông Đạt đã trực tiếp liên hệ mua hóa đơn của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vương Bình và Công ty TNHH Khai thác Sản xuất & Kinh doanh Sắt thép Việt Nhật nhằm hạch toán chi phí.

Tuy nhiên, các hóa đơn này không phản ánh giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế; qua đó làm giảm số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, tổng số tiền trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước được xác định là hơn 2 tỉ đồng.

Qua vụ việc trên, Công an TP. Cần Thơ khuyến cáo tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế. Thực hiện đăng ký, kê khai, quyết toán và nộp thuế đầy đủ, trung thực, chính xác, đúng thời hạn. Không che giấu doanh thu, kê khai không đúng thực tế hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp nhằm trốn thuế, gian lận thuế.

Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc, người nộp thuế cần liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn và kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm...