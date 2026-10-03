Mạo danh Viện Kiểm sát, giăng bẫy 'lấy lại tiền' để lừa nạn nhân lần hai

Theo Công an TP Hà Nội, qua rà soát không gian mạng ngày 30/9/2026, lực lượng chức năng ghi nhận trang Facebook mang tên “Viện Kiểm Sát - Liên Kết Ngân Hàng Hỗ Trợ” có hành vi mạo danh cơ quan tư pháp nhằm thực hiện thủ đoạn lừa đảo lần hai, nhắm trực tiếp vào những người từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến.

Trang Facebook này thường xuyên đăng tải các nội dung dưới dạng cảnh báo những hình thức lừa đảo phổ biến như mạo danh công an, ngân hàng, đầu tư online hoặc mua hàng rồi chặn liên lạc. Để tạo vỏ bọc chính danh, trang sử dụng danh nghĩa Viện Kiểm sát, đăng tải hình ảnh do AI tạo ra và tự xưng có “liên kết với ngân hàng”.

Sau khi tạo được niềm tin ban đầu, các đối tượng lồng ghép lời mời người xem nhắn tin riêng để được “tư vấn ban đầu miễn phí”, “hỗ trợ truy vết”, “bảo vệ quyền lợi” hoặc “chuẩn bị hồ sơ làm việc với cơ quan chức năng”.

Công an TP Hà Nội xác định đây là thủ đoạn “mồi nhử cảnh báo” (Warning-as-Bait), nhắm vào những người đang hoang mang, có nhu cầu khiếu nại hoặc muốn lấy lại số tiền đã mất.

Khi nạn nhân tin tưởng và nhắn tin riêng, các đối tượng sẽ dẫn dắt theo một quy trình giả định, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chuyển các khoản tiền dưới danh nghĩa “phí hồ sơ”, “phí truy vết” hoặc cài đặt ứng dụng độc hại nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Hà Nội cho biết, hành vi mạo danh cơ quan tư pháp, sử dụng công nghệ AI để thực hiện hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm Luật An ninh mạng và các quy định của Bộ luật Hình sự liên quan đến tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP Hà Nội khẳng định, trang Facebook “Viện Kiểm Sát - Liên Kết Ngân Hàng Hỗ Trợ” hoàn toàn không phải kênh thông tin chính thống của Viện Kiểm sát nhân dân.

Người dân được khuyến cáo không tin tưởng, không cung cấp thông tin cá nhân và không chuyển tiền cho các trang mạng xã hội tự xưng “hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo”. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần trực tiếp đến cơ quan công an gần nhất để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.