Xã Gia Lâm thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư

Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Mai Ngọc Sơn cho biết, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn trực tiếp với việc bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Mai Ngọc Sơn phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Hoàng Anh.

Việc phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế thiệt hại. Vì vậy, PCCC và CNCH không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở và mỗi người dân.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Hoàng Anh.

Các lực lượng tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Hoàng Anh.

Tại chương trình, các lực lượng diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại một kho hàng ở số 11, ngách 4, ngõ 2, phố Cửu Việt, tổ dân phố Chính Trung.

Theo tình huống giả định, khoảng 8 giờ 5 phút, thiết bị ấm đun nước bị chập điện, gây cháy tại kho hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Thời điểm này có 12 công nhân đang nghỉ trên gác xép. Phát hiện cháy, người dân hô hoán, đánh kẻng báo cháy của tổ liên gia, gọi 114 và sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý ban đầu; đồng thời hỗ trợ đưa người bị nạn, di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhận tin báo, lãnh đạo UBND xã có mặt chỉ đạo; Công an xã, lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ, điện lực và y tế được huy động phối hợp chữa cháy, cứu người, cắt điện, sơ cứu người bị nạn và phân luồng giao thông.

Diễn tập góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng PCCC, CNCH của các lực lượng và Nhân dân. Ảnh: Hoàng Anh.

Khoảng 8 giờ 15 phút, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 19 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội có mặt, tiếp nhận chỉ huy, triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu người, chữa cháy và ngăn cháy lan. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn; người bị nạn được đưa ra ngoài an toàn, nhiều tài sản được cứu và nguy cơ cháy lan sang các nhà dân liền kề được ngăn chặn.

Thông qua hoạt động hưởng ứng và thực tập phương án, xã Gia Lâm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng PCCC, CNCH của các lực lượng và Nhân dân; đồng thời tăng cường khả năng phối hợp, xử lý tình huống ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng địa bàn an toàn về PCCC, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra.