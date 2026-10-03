Công an hỗ trợ cụ ông 92 tuổi bị lẫn, đem theo 7 cây vàng đi lạc

Theo thông tin từ Công an phường Gia Viên, vào 21h ngày 2/10/2026, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn, Tổ công tác Công an Phường Gia Viên phát hiện một cụ ông cao tuổi có biểu hiện khác thường nên đã tiếp cận hỏi thăm, nắm tình hình.

Sau khi xác định cụ ông bị lẫn, đi lạc, không biết đường về nhà, không nhớ địa chỉ và nhân thân của mình, ngoài ra trong người cụ ông mang theo một số lượng lớn tài sản gồm 7 thỏi kim loại màu vàng, 2 triệu tiền mặt, Tổ công tác đã đưa cụ ông về trụ sở.

Cụ ông Nguyễn Văn H. cùng tài sản mang theo tại trụ sở Công an phường Gia Viên.

Tiếp đó, Công an phường đã tiến hành xác minh địa chỉ, nhân thân và liên lạc với người thân của cụ ông. Danh tính cụ ông sau đó được xác định là Nguyễn Văn H. (SN 1934, trú phố An Đà, TP Hải Phòng).

Công an phường Gia Viên đã tiến hành bàn giao số tài sản cụ Nguyễn Văn H. mang theo cho gia đình, đồng thời hỗ trợ gia đình đưa cụ về nhà.

Hành động đầy trách nhiệm và nhân văn của Công an phường Gia Viên khiến gia đình cụ Nguyễn Văn H. rất cảm động, được biết đại diện gia đình đã có thư gửi Công an phường cũng như Công an TP Hải Phòng, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước tinh thần “vì dân phục vụ” của lực lượng Công an.