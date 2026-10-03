Phê chuẩn khởi tố thêm 7 người trong vụ khiêng quan tài diễu phố ở Sóc Trăng

Chiều 2/10, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 - TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn thêm 7 quyết định khởi tố bị can trong vụ khiêng quan tài diễu phố trên đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng.

Theo các quyết định phê chuẩn khởi tố, bị can Nguyễn Phúc Thịnh (SN 2001, ngụ phường Bình Tây, TP.HCM), Huỳnh Thị Diệu (44 tuổi, ngụ phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long), Trà Dắt (35 tuổi, ngụ xã Tài Văn, TP Cần Thơ), Cao Sang (53 tuổi, ngụ phường Sóc Trăng), Lý Tuyết Cương (41 tuổi), Nguyễn Thái Nguyễn (41 tuổi), Đỗ Văn Vũ (48 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ) bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Chủ trại hòm Nhật Tâm nghe cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam. (Ảnh: Đức Trung)

Liên quan vụ việc, gần 4 tháng trước, Công an phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can có hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tối 4/6, trước trại hòm Nhật Tâm do Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Các bị can đồng phạm cùng bị bắt với Nguyễn Hoàng Nhật lúc đó là Phạm Quốc Em (31 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang); Phạm Văn Lộc (48 tuổi, ngụ phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long); Cổ Minh Đức (32 tuổi); Cao Văn Vẹn (25 tuổi); Lý Thanh Liêm (19 tuổi) và Nguyễn Quốc Khải (38 tuổi) cùng ngụ TP Cần Thơ.

Trong đó, Lộc là người nằm trong áo quan; Khải cầm cờ; Vẹn, Liêm, Đức và Em là những người khiêng quan tài.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy khoảng 18h ngày 4/6, tại cơ sở kinh doanh trại hòm Nhật Tâm do Nguyễn Hoàng Nhật làm chủ, có tổ chức tiệc sinh nhật. Đây là lần tổ chức sinh nhật thứ 3 tại Sóc Trăng của chủ trại hòm nên được Hoàng Nhật làm với tên gọi “Đám giỗ lần thứ 3”.

Đến gần cuối buổi tiệc, có một nhóm người khiêng quan tài từ trong rạp tiệc đi ra ngoài đường gây mất an ninh trật tự.

Khi cảnh sát triệu tập chủ trại hòm Nhật Tâm lên làm việc, Hoàng Nhật trình bày vào tối 4/6, tại nơi ở số 747, đường Lê Duẩn, khu vực 10, phường Sóc Trăng diễn ra tiệc sinh nhật, nhưng gọi là “đám giỗ thứ 3”. Đến cuối buổi tiệc có làm lễ bế quan, sau đó thì có người vào quan tài nằm và khiêng ra ngoài đường nhảy múa.

Chủ trại hòm Nhật Tâm (thứ 3 từ phải qua) bị bắt cùng 6 đồng phạm. (Ảnh: Đức Trung)

Quá trình khiêng quan tài ra đường diễn ra trong thời gian khoảng 3 phút. Qua kiểm tra đoạn clip thể hiện Nhật đứng tại dải phân cách, nhún nhảy theo điệu nhạc, không có hành động ngăn cản của nhóm người liên quan.

Không dừng lại ở đó, một nhóm người mặc đồng phục khiêng quan tài diễu hành ngoài đường, bên trong có người nằm. Trong quá trình di chuyển, người này thậm chí bật dậy nhảy múa cùng đám đông, gây phản cảm và thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Nhóm người khiêng quan tài này đã chiếm hết một bên lòng đường. Rất đông người dân hiếu kỳ vây quanh chiếc quan tài, dùng điện thoại và máy ảnh để quay phim, phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã thu thập thêm nhiều tài liệu chứng để làm rõ vai trò của những người có liên quan.

Qua làm việc, Lý Tuyết Cương, Nguyễn Phúc Thịnh, Nguyễn Thái Nguyễn, Đỗ Văn Vũ, Trà Dắt, Cao Sang và Huỳnh Thị Diệu đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy các lời khai phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị can Nguyễn Hoàng Nhật, Phạm Quốc Em, Cổ Minh Đức, Cao Văn Vẹn, Lý Thanh Liêm, Phạm Văn Lộc và Nguyễn Quốc Khải, đồng thời phù hợp với dữ liệu điện tử và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Vì vậy, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 -TP Cần Thơ xét thấy hành vi của Lý Tuyết Cương, Nguyễn Phúc Thịnh, Nguyễn Thái Nguyễn, Đỗ Văn Vũ, Trà Dắt, Cao Sang và Huỳnh Thị Diệu đã cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự nên đã chấp nhận phê chuẩn thêm 7 quyết định khởi tố bị can.