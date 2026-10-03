Karina (aespa) diện đồ denim, khoe đường nét gương mặt sắc sảo

Karina (aespa) mới đây đã gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo cá tính trong trang phục denim, đặc biệt nổi bật với kiểu tóc buộc cao để lộ hoàn toàn đường nét gương mặt.

Cụ thể, ngày 3/10, Karina đăng tải loạt ảnh đời thường lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Đây là những hình ảnh đời thường của tôi ở Hàn Quốc được đăng muộn”.

Karina (aespa) mới đây đã gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo cá tính trong trang phục denim.

Trong loạt ảnh, nữ thần tượng diện áo sơ mi denim kết hợp cùng quần jeans, tạo thành phong cách “denim-on-denim”. Kiểu phối đồ này vốn dễ tạo cảm giác nặng nề nhưng Karina vẫn thể hiện vẻ ngoài gọn gàng, thời thượng khi diện trang phục denim đồng bộ xuống phố.

Đáng chú ý nhất là kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao, được vuốt gọn ra phía sau. Cách tạo kiểu này khiến toàn bộ gương mặt Karina gần như được phô bày, qua đó làm nổi bật đường nét sắc sảo cùng phần góc nghiêng thanh thoát. Trong những khoảnh khắc bước đi tự nhiên, không tạo dáng quá cầu kỳ trước ống kính, nữ thần tượng vẫn mang đến cảm giác như đang thực hiện một bộ ảnh thời trang.

Trong những khoảnh khắc bước đi tự nhiên, nữ thần tượng vẫn mang đến cảm giác như đang thực hiện một bộ ảnh thời trang.

Ở một bức ảnh khác, Karina dang rộng hai tay và nở nụ cười thư thái. Chiếc áo denim ôm vừa vặn cùng quần jeans tôn lên vóc dáng thon gọn, đồng thời giúp cô duy trì hình ảnh vừa cá tính, lạnh lùng nhưng vẫn trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Thời gian gần đây, Karina thường xuyên chia sẻ những hình ảnh trong cuộc sống thường ngày và các chuyến đi trên mạng xã hội, qua đó tích cực tương tác với người hâm mộ. Cuối tháng trước, cô từng gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại Bahamas.

Karina thường xuyên chia sẻ những hình ảnh trong cuộc sống thường ngày và các chuyến đi trên mạng xã hội.

Karina hiện là thành viên của aespa. Nhóm phát hành album phòng thu thứ hai mang tên Lemonade vào tháng 5 và tiếp tục các hoạt động quảng bá.